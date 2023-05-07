الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

صورة لأولياء أمور يفترشون الأرض أمام لجنة امتحانية.. وتحذيرات من "التعليم"

أولياء الامور
أولياء الامور

تداول عدد من المعلمين على الجروبات الخاصة بمدارس العمرانية، منذ قليل صورة من ثانى أيام امتحانات النقل، اليوم الأحد، وقال إحدى المعلمين: "دول أولياء أمور أمام باب مدرسة الهرم  الثانوية وعثمان الإعدادية وقت خروج الطلبة من الامتحانات ولما معلم قالهم مينفعش شتموه".

من جانبها حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أولياء الأمور من الجلوس أمام أبواب اللجان أو التجمعات أمام المدارس أثناء الامتحانات، وأضافت وزارة التربية والتعليم فى التعليمات الخاصة بالامتحانات أنه ممنوع منعًا باتًا أى تجمع لأولياء الأمور داخل أو خارج المدرسة لأن ذلك يؤثر على الطلاب بالسلب.

وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، امتحانات النقل على مستوى جمهورية مصر العربية حيث انطلقت امتحانات الصفوف الرابع والخامس الابتدائي والأول والثاني الإعدادى والأول والثاني الثانوي.

 

الامتحانات الثاني الإعدادي الثانوي التكنولوجية التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الترم الثاني 2023

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