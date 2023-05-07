القاهرة الإخبارية: تحليق مكثف لطيران الجيش السوداني في سماء الخرطوم

قال محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إن هناك أصوات انفجارات في جنوب الخرطوم منذ صبيحة اليوم حتى الآن.

وأشار إلى وجود تحليق مكثف لطيران الجيش السوداني في عملية استكشافية لبؤر ميليشيا الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم، منوها أن حتى هذه اللحظة أصوات الانفجارات لا تزال ترتفع مع تصاعد الدخان في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم.

وتابع أن الجيش السوداني الآن بدء الانتشار في جنوب ووسط الخرطوم، كما يبدو أنه يتوسع في البلاد لتضيق الخناق علي ميليشيا الدعم السريع، ومن ناحية أخرى بحسب شهود عيان هناك أوضاع طبيعية حتى هذه اللحظة علي الرغم من مواجهات الخرطوم أمس بين الجيش والميليشيا، ولكن تصديا لها الجيش ليكبدهم خسائر فادحة.

وأضاف أن الأوضاع الأكثر مواجهة هي وسط الخرطوم وفي منطقة السوق العربي التي تشهد مواجهات بصورة يوميا، خاصة بعد تعاون قوة الاحتياط المركزي بجانب الجيش السوداني وبدأت في القتال بجانب الجيش كما بدأت في أنها تنتشر علي الأسواق وفي عدد من المراكز التجارية، خاصا وان هناك نهب المواطنين والمحال والبنوك.

واختتم مراسل القاهرة الإخبارية أن مهام قوة الاحتياط المركزي هو تأمين المواقع الاستراتيجية ومكافحة الشغب إلى جانب تأمين ممتلكات المواطنين المختلفة.