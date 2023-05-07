حبس متهم بترويج مخدر الهيروين فى التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين بالتجمع 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة التجمع، قد أكدت قيام المتهم بحيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول، بقصد الاتجار.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.