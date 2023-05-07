الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 7-5-2023 في بورصة الدواجن

كتاكيت
كتاكيت

شهدت أسعار الكتاكيت ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الأحد 7-5-2023 خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن الأحد 7-5-2023 والتي جاءت كالتالي:

بلغت أسعار كتكوت أبيض عمر يوم في البورصة الرئيسية للدواجن سعر تراوح مابين 10.00 جنيه إلى 13.00 جنيه 

وبلغت أسعار كتكوت ساسو عمر يوم في البورصة الرئيسية للدواجن سعر تراوح مابين 9.00 جنيه إلى 10.00 جنيه 

كما بلغت أسعار كتكوت بلدي عمر يوم في البورصة الرئيسية للدواجن سعر تراوح مابين 07.50 جنيه إلى  08.00 جنيه

أسعار كتكوت البط اليوم الأحد 7-5-2023

بلغت أسعار كتكوت بط فرنساوي يوم في البورصة الرئيسية للدواجن سعر تراوح مابين 17.25 جنيه إلى 18.50 جنيه 

بلغت أسعار كتكوت بط مسكوفي يوم في البورصة الرئيسية للدواجن سعر تراوح مابين 25.50 جنيه إلى 26.75 جنيه

بلغت أسعار كتكوت بط مولارد يوم في البورصة الرئيسية للدواجن سعر تراوح مابين 32.50 جنيه إلى  32.75 جنيه.

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أسعار كتكوت الرومي اليوم الأحد 7-5-2023

بلغت أسعار كتكوت رومي أبيض يوم في البورصة الرئيسية للدواجن سعر تراوح مابين 70.00 جنيه إلى  71.00 جنيه.

بلغت أسعار كتكوت رومي أسمر يوم في البورصة الرئيسية للدواجن سعر تراوح مابين 12.00 جنيه إلى  13.00 جنيه.

بلغت أسعار كتكوت رومي برونزي في البورصة الرئيسية للدواجن سعر تراوح مابين 300 جرام 20.00 جنيه إلى 20.00 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 7-5-2023 في الشركات 

بلغ سعر الكتكوت في شركة مجموعة حسن الغريب 15.5 جنيها للكتكوت.

بلغ سعر الكتكوت في شركة المنصورة للدواجن 12.40 جنيها للكتكوت.

بلغ سعر الكتكوت في شركة  الكناني جروب 11.75 جنيها للكتكوت.

بلغ سعر الكتكوت في شركة الكناني جروب 13.75 جنيها للكتكوت.

بلغ سعر الكتكوت في شركة طنبول للإستثمار الداجني 17 جنيها للكتكوت.

بلغ سعر الكتكوت في شركة أمات للدواجن 15.75 جنيها للكتكوت.

بلغ سعر الكتكوت في شركة مجموعة القصبي للإستثمار 15.50 جنيها للكتكوت.

بلغ سعر الكتكوت في شركة سمان أبيض بيور 5.5جنيها للكتكوت.

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 7 مايو 2023 فى بورصة الدواجن

بلغ سعر الكتكوت في شركة كتكوت سمان ( الأبيض ) 4 جنيها للكتكوت.

بلغ سعر الكتكوت في شركة كتكوت سمان ( الأسمر ) 4جنيها للكتكوت.

بلغ سعر الكتكوت في شركة كتكوت بلدي 6.25 جنيها للكتكوت.

بلغ سعر الكتكوت في شركة كتكوت ساسو 10.50 جنيها للكتكوت.

بلغ سعر الكتكوت في شركة كتكوت أبيض 12.50 جنيها للكتكوت.

بلغ سعر الكتكوت في شركة كايرو ثري اية للدواجن 16.5 جنيها للكتكوت.

بلغ سعر الكتكوت في شركة طيبة لجدود للدواجن 17 جنيها للكتكوت.

بلغ سعر الكتكوت في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 14 جنيها للكتكوت.

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أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 7-5-2023

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