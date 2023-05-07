الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدير "تعليم القاهرة" يتفقد لجان امتحانات نهاية العام لليوم الثانى

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد أيمن موسى، مدير التربية والتعليم بالقاهرة، مدرسة أحمد منسي الرسمية لغات، التابعة لإدارة الشروق التعليمية، في ثاني أيام امتحانات "الدور الأول" بالفصل الدراسي الثاني 2022/2023 لطلاب صفوف النقل.

وكان في استقبال مديري المديرية، خالد حمدان، مدير عام الإدارة، وثناء سيد مديرة المدرسة. 

وتابع أيمن موسى، لجان الصفوف الرابع والخامس الابتدائي، حيث أدى الطلاب اليوم الامتحان في مادة الرياضيات، وأدى طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان فى مادة الرياضيات، بينما طلاب الصف الثاني الثانوي العام يؤدون امتحان مادة اللغة العربية، وكان عدد المتقدمين منهم 143 طالبًا في 7 لجان.

وأكد مدير المديرية توفير كل سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات واتخاذ كل الإجراءات الوقائية ووضع مصلحة الطالب في المقام الأول، مشددًا على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أثناء أداء الامتحانات واتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك.

وانطلق اليوم الأحد، أول اختبارات نهاية العام الدارسي الحالي 2022 /2023، لطلاب الصف الثاني الثانوي العام بمحافظتي القاهرة والجيزة، في أداء الامتحان بمادة اللغة العربية.

ويستمر الطلاب في الامتحان لمدة 3 ساعات، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا.

بينما انطلقت اختبارات الصفين الأول الإعدادي والخامس الابتدائي في ثاني أيام اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

اختبارات نهاية العام إدارة الشروق التعليمية الهواتف المحمولة التربية والتعليم الخامس الابتدائي الثاني الثانوي العام الرابع والخامس الابتدائي

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