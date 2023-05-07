الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لليوم الثاني.. سقوط سيستم امتحانات "أبناؤنا في الخارج" و"التعليم" تتدخل لحل المشكلة

التربية والتعليم
التربية والتعليم

اشتكى أولياء أمور “طلاب أبناؤنا فى الخارج” أنه لليوم الثاني على التوالي سقطت منصة الامتحانات ولم يتمكنوا من الدخول عليها من أجل الاختبارات، ولتفادى هذه المشكلة قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم إتاحة تحميل نسخة إلكترونية PDF من الامتحانات على الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج، وعلى الطالب تحميل نموذج الامتحان ونموذج الإجابة الخاصة به وحل جميع الأسئلة وكتابة بيانات الطالب على نموذج الإجابة ثم تجميعها في آخر يوم، ورفع اوراق الإجابة فقط لجميع الامتحانات بالطريقة التي سوف نوافيكم بها قبل نهاية الامتحانات.

 

وانطلقت أمس امتحانات أبناؤنا فى الخارج، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عددًا من التعليمات الهامة المنظمة لأداء الامتحانات الإلكترونية لطلاب "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وتتضمن التعليمات أن يتاح للطلاب الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية من خارج جمهورية مصر العربية فقط، وطبقاً لجدول الامتحانات الرسمي المعلن، وأن يتاح للطلاب الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية من خلال الرابط التالي: 
https://exam.abroad.moe.gov.eg/

كما تتضمن التعليمات، التوجيه بنشر دليل الاستخدام الخاص بتأدية الامتحانات لكل مرحلة على الموقع الرسمي لمنصة "أبناؤنا في الخارج" https://sabroad.emis.gov.eg/،  وأن يتاح للطلاب أداء الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني بداية من يوم السبت المقبل الموافق ٦ مايو ٢٠٢٣ من الساعة ٩ صباحاً وحتى الساعة ٤ مساءً، وللطلاب المتخلفين عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بداية من الساعة ٥ مساءً وحتى الساعة ١١ مساءً بتوقيت الدولة الذي يؤدي بها الطلاب الامتحانات.

كما يتاح للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات الإلكترونية خلال التوقيتات المحددة، القيام بتحميل نسخة إلكترونية (PDF) لنموذج الامتحان ونموذج الإجابة الخاص به، اعتباراً من الساعة ١٢ مساءً ولمدة ٢٤ ساعة، ويتم رفع ورقة الإجابة فقط بعد حل وكتابة بيانات الطالب عليها بذات المكان على المنصة يوميًا.

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