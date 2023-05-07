تصريحات الرئيس السيسى خلال استقبال وفد "النواب الأمريكى" تتصدر اهتمامات الصحف

تصدرت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله، مايك تيرنر، رئيس اللجنة الدائمة لشئون الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، والوفد المرافق له، بالإضافة إلى توجيهات الرئيس بمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لمشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأحد.

وتحت عنوان "السيسي لوفد أمريكي: ضرورة تسوية القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار بالسودان"، ذكرت صحيفة الأهرام أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية، مشيرًا إلى الجهود المصرية الحثيثة، التي تتم بالتوازي، لتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك مبادرات إعادة إعمار غزة، كما أكد أن السلام العادل والشامل من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة ورحبة في المنطقة لمصلحة التنمية والازدهار لجميع الشعوب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس أكد موقف مصر من التطورات الجارية بالسودان، من حيث ضرورة وقف إطلاق النار على نحو دائم وشامل، والشروع في حوار سلمي يؤدي إلى استكمال المسار الانتقالي، على النحو الذي يرتضيه الشعب السوداني الشقيق، ويجنبه المعاناة الإنسانية، ويتيح له المضي قدمًا في مسار الاستقرار والتنمية.

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات الرئيس جاءت خلال استقباله، أمس، مايك تيرنر، رئيس اللجنة الدائمة لشئون الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، وبرفقته وفد كبير من أعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وجون ديروشر القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة.

وتحت عنوان مواصلة تنفيذ مكونات مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي، قالت صحيفة (الأهرام) "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمواصلة التنفيذ المحكم لكل مكونات مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي الحالية والمستقبلية، بما يضمن استيعابه لمسار التنمية والتطور العمراني، وما يتبع ذلك من كثافة لحركة النقل والتجارة"، مشيرًا إلى أن مشروع «الدلتا الجديدة» بوجه عام، يهدف إلى إحداث إضافة نوعية للرقعة الزراعية في مصر، ليسهم بشكل كبير في سد الفجوة في المحاصيل الاستراتيجية المختلفة، وتحقيق الأمن الغذائي، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة، بما يضيف إلى جهود تعزيز التنمية الشاملة في البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن توجيهات الرئيس جاءت خلال اجتماع أمس لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لمشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

بينما قالت صحيفة (الجمهورية)، تحت عنوان "نيابة عن الرئيس.. مدبولي يشارك في حفل استقبال الملك تشارلز" بقصر باكنجهام، شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء أمس في حفل الاستقبال الذي استضافه الملك تشارلز الثالث بقصر باكنجهام لرؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركين في مراسم التتويج.

وبحسب الصحيفة، فإن رئيس الوزراء نقل إلى الملك تشارلز الثالث تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياته بالخير والازدهار للمملكة المتحدة في عهد الملك تشارلز الثالث.

وتحت عنوان مجلس أمناء الحوار الوطني يعلن عن تفاصيل الجلسات.. خلال أيام، نقلت صحيفة (الجمهورية) عن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، قوله "إن جلسات الحوار الوطني المقبلة ستنطلق خلال أسبوع أو 10 أيام"، موضحًا أن مجلس الأمناء سيجتمع خلال الفترة القليلة المقبلة لإعلان تفاصيل ومواعيد الجلسات.

وأضاف رشوان "أن الحوار الوطني انطلق رسميًا قبل يومين، وتابع الجميع كل تفاصيله وجلساته على الهواء مباشرة، لافتًا إلى أن قناة "إكسترا لايف" تبث جلسات الحوار على الهواء مباشرة، وسيكون جزءًا من عمل القناة نقل جلسات الحوار الوطني في الفترة المقبلة.

واقتصاديًا، وتحت عنوان "المالية": إصلاحات لتعزيز المسار الاقتصادي الآمن، ذكرت صحيفة (المصري اليوم) أن وزارة المالية أكدت أن الاقتصاد المصري جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالي، وموارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، كما أن الوزارة ماضية في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات لتعزيز المسار الاقتصادي الآمن.

وبحسب الصحيفة، فإن الوزارة أوضحت أن قرار مؤسسة "فيتش" بخفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة (B) مع نظرة مستقبلية سلبية يعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة.

وفيما يتعلق بملف التعليم، قالت صحيفة (المصري اليوم)، تحت عنوان انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل دون شكاوى، انطلقت امتحانات نهاية العام لصفوف النقل في مختلف المحافظات أمس وشهدت هدوءًا ملحوظًا داخل اللجان بمختلف المراحل التعليمية وأكدت غرف عمليات التعليم بالوزارة والمديريات التعليمية انتظام سير الامتحانات دون رصد مشكلات تعكر صفو العملية التعليمية.

ونقلت الصحيفة عن عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، قولها، إن الامتحانات شهدت هدوءًا ملحوظًا في أول أيام امتحانات النقل بمختلف المراحل التعليمية في المحافظات، وتلقى الاتحاد بعض الشكاوى من صعوبة بعض الأسئلة في عدد من المواد لطلاب الصف الخامس الابتدائي بمادة الدراسات الاجتماعية في الدقهلية، وأسئلة النحو بالصف الأول الإعدادي في دمياط، ورياضيات الصف الخامس الابتدائي في القاهرة.