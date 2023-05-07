محمد فوزى يكرم "داليدا" ويتعاقد معها على تسجيل أسطوانات لصالح شركته

خصصت مجلة الكواكب الفنية عددها الــ 405، والصادر بتاريخ 5 مايو من عام 1959 عدداً خاصّاً عن «الرّبيع والحبّ»، وفيه رصدت سهرات وحفلات نجوم الفن والطرب بعيد الربيع، ومن بينهم الفنانة العالمية ابنة حي شبرا داليدا، وكيف أقام الفنان محمد فوزي سهرة لتكريمها في فيلته بحضور العديد من وجوه الفن المصري.

ويستهل محرر الكواكب رصده لتفاصيل حفل تكريم داليدا بفيلا محمد فوزي مشيرا إلي: بدأت سهرات الربيع فالجو منعش، يساعد علي السهر والسمر، وفي قاعة احتفالات الهيلتون أقامت جمعية أصدقاء الفنانين حفلتها الخيرية الكبري لصالح أهل الفن المحتاجين، واشترك فيها عدد كبير من الفنانين حضره عدد كبير من النجوم وفي نفس الليلة، دعا محمد فوزي وزوجته مديحة يسري إلي حفل أقاماه في فيلتهما بالهرم لتكريم المطربة داليدا، وحضره عدد كبير من الفنانين ونجوم المجتمع.

ــ حفل تكريم داليدا في فيلا محمد فوزي

ويمضي محرر “الكواكب” مشيرا إلي: في فيلا محمد فوزي ومديحة يسري بالهرم، أقام فوزي حفل تكريم للمطربة "داليدا" في نفس الليلة.

وداليدا من أصل مصري، سافرت إلي باريس وغدت مطربة معروفة دافئة الصوت، وجاءت إلي القاهرة في رحلة فنية سريعة بعد عامين من الغياب، وبعد نجاح كبير حققته في ملاهي باريس وروما وكل عواصم العالم.

وكان الحفل علي الضيق، حضره كل من فريد شوقي وهدي سلطان، وصباح، وكوكا، ونيازي مصطفي، وجمال وطروب، وداليدا المحتفي بها، وعدد كبير من أقاربها وبعض شخصيات المجتمع بينهم “نادر كزبري”، سفير الجمهورية العربية السابق في الأرجنتين، وشوكت حماد الاقتصادي المعروف، ورشاد مراد مدير السياحة، ورفيق العشا مندوبنا في الأمم المتحدة، وسعيد أبو السعد مراقب الموسيقي والغناء بالإذاعة المصرية.

ــ داليدا “باروكة” السهرة

ويضيف محرر الكواكب: وكانت داليدا باروكة السهرة، كل من يحضر ينفرد بها ليتبادل معها عدة كلمات، وكانت مديحة يسري تستقبل المدعوين، ثم غنت "داليدا" بصوتها العذب.

ــ داليدا تختار بصارة ومحشي وباذنجان مخلل

وكان محمد فوزي يصاحبها بالعزف علي البيانو، وعندما جاء موعد العشاء سارعت "داليدا" تختار الأطعمة الشرقية، البصارة والمحشي والباذنجان المخلل ولم تقرب اللحوم أو الطيور، وقدموا لها طبق "كشك" التهمته التهاما.

وعلي المائدة مضت "داليدا" تتحدث عن حنينها إلي الوطن، طوال غيبتها في أوروبا، وقالت أنها ودت لو غنت في حفلة سينما "ريفولي" بالعربية ليفهمها الجمهور أكثر، ولكن يا خسارة، لغتها العربية مكسرة.

ــ داليدا تعود إلي القاهرة بفيلم فرنسي

ويختتم محرر الكواكب تقريره الصحفي عن حفل تكريم “داليدا” في فيلا محمد فوزي ومديحة يسري، لافتا إلي: ومن المنتظر أن تعود "داليدا" إلي القاهرة في أكتوبر القادم، لتمثل فيلما فرنسيا، تدور حوادثه في الصحراء وتلتقط مشاهده في صحراء مصر.

ــ محمد فوزي يتعاقد مع داليدا

ولقد قال محمد فوزي أنه تعاقد مع داليدا علي تسجيل عدة أسطوانات بصوتها لشركته، وفي نهاية السهرة أعلنت داليدا أنها ستسافر صباح اليوم التالي إلي بيروت لتبقي بها يومين ثم تعود بعد هذا إلي باريس لتستأنف عملها هناك.