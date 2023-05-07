18 مايو.. جورج وسوف يحيى حفلاً غنائيًا فى الدوحة

يستعد سلطان الطرب جورج وسوف المطرب السورى العالمى، لإحياء حفلاً غنائيًا في قطر يوم الخميس الموافق 18 مايو الجاري.

وتعتبر الحفلة هي الثانية هذا العام وتحديدًا منذ وفاة نجله "وديع" في يناير الماضي، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه.

وكان النجم جورج وسوف أحيى أمس الجمعة أولا حفلاته هذا العام في أوبرا دبي، وسط تفاعل كبير من الحضور.

آخر أعمال جورج وسوف

كما طرح مؤخرا أغنية بعنوان "نصّ عمري" يرثى فيها ابنه وديع في مرور ذكرى الأربعين على وفاته الأغنية كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى، وطرحها جورج وسوف على قناته الخاصّة عبر يوتيوب، بعنوان: "نصّ عمري" أغنية لروح وديع في ذكرى الأربعين.

تقول كلمات الأغنية: "من بدري بتمناك.. وأهو قلبي راح ويّاكما خطرش يوم عالبال.. تسبقني وأمشي وراكلو دمعي سال أنهار.. لو عشت ألف نهارمش شايف إلا ليل.. ما بيطلعلوش نهار".

وفاة وديع ابن سلطان الطرب

وتوفي ديع جورج وسوف ، ابن الفنان الكبير جورج وسوف، في شهر يناير الماضى بعد أزمة صحية تعرض لها، جراء مضاعفات عملية "تكميم المعدة" التى أجراها مؤخرًا، وحرص عدد كبير من الفنانين على مواساته والوقوف إلى جانبه في مصابه الأليم.