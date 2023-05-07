رئيس لجنة الحكام السابق: ركلة جزاء الأهلى فى السوبر غير صحيحة

فجّر الإنجليزي مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام المصرية السابق، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الحالات التحكيمية التي أثارت الجدل في مباراة كأس السوبر المصري.

وحقق الأهلي الفوز على بيراميدز بهدف دون رد، سجله علي معلول من ركلة جزاء.

وقال كلاتنبرج في تصريحات تليفزيونية: "ركلة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة لصالح كهربا غير صحيحة، التدخل على اللاعب كان طبيعيًا ولم يرتق إلى ركلة جزاء".

وأضاف رئيس لجنة الحكام السابق: "حسين الشحات هو أيضًا لم يستحق الحصول على ركلة الجزاء وتدهل المدافع معه كان طبيعيًا".

واختتم كلاتنبرج تصريحاته، قائلا: "محمد شريف لا يستحق الحصول على بطاقة حمراء، لأنه كان يتجه نحو الكرة المشتركة مع لاعب بيراميدز والتدخل لم يكن مقصودًا على الإطلاق".