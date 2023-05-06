السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"مغارة علي بابا".. سرقة 25 مليون جنيه وحرق مقر شركة رجل أعمال شهير (فيديو)

عمرو المزيدي
عمرو المزيدي

كشف برنامج أمني الذي يقدمه الكاتب الصحفي عمرو المزيدي، على الصفحة الرسمية لجريدة الدستور على فيسبوك، عن تفاصيل كشف حريق داخل مقر شركة رجل أعمال شهير لسرقة 25 مليون جنيه في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة.

وكشف برنامج أمني، عن كيفية نجاح ضباط مباحث العجوزة في كشف لغز هذه الجريمة والقبض على الجاني

 

كان قد تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من موظفى أمن بإحدى الشركات، بنشوب حريق بالشركة (محل عملهما) الكائنة بدائرة القسم والعثور على مبالغ مالية مٌشتعلة بداخلها واكتشافهم سرقة مبالغ مالية من داخل غرفة (مستغلة كخزينة) بذات الشركة بأحد الطوابق تحوي أكثر من 25 مليون جنيه بالإضافة لعملات أجنبية مختلفة.

جرى السيطرة على الحريق وتشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (فرد أمن بذات الشركة - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بأنه نظراً لعلمه بوجود مبالغ مالية بالخزينة محل البلاغ عقد العزم على سرقتها، وفى سبيل تحقيق ذلك تواجد بالشركة بالفترة الليلية (على غير المعتاد لكونه مُكلف بالعمل بالفترة الصباحية) بدعوى المبيت بالشركة وأحضر بعض المعدات وقام باستخدمها للدلوف لغرفة الخزينة وكسر أدراج المكتب الموجودة والخزينة واستولى على مبالغ مالية منهما وقام بوضعها داخل حقائب كبيرة الحجم كانت متواجدة بداخل الخزينة، وإسقاطها للدور الأرضى (مكان العثور عليها مشتعلة)، كما قام بوضع جزء منها بشنطة صغيرة الحجم سلمها لنجله أثناء مروره عليه وطلب منه التوجه بها لشقيقته المقيمة بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.

 

وعقب ذلك قام بسكب كمية من البنزين (أعدها مسبقاً) وأشعل النيران بالشركة  لمحاولة إلهاء المتواجدين ومغافلتهم للخروج بالمبالغ المستولى عليها إلا أنه فوجئ بإمتداد النيران حتى الطابق الأرضى وصولاً للحقائب كبيرة الحجم واشتعال جزء منها.

 

كما أرشد عن الحقيبة المستولى عليها طرف نجله (طالب  - مقيم بذات العنوان"تم ضبطه")، وبداخلها ( مبالغ مالية لعملات "محلية – أجنبية")، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكاتب الصحفي عمرو المزيدي الصفحة الرسمية لجريدة الدستور منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة سرقة 25 مليون جنيه مقر شركة في العجوزة برنامج أمني تقديم عمرو المزيدي برنامج أمني على الدستور برنامج أمني على صفحة الدستور

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