الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7 مايو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يزداد البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية بشكل يومي لاقتراب موعد السفر إلى الشقيقة السعودية لأداء مناسك الحج لعام 2023.
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7 مايو 2023 في البنوك المصرية
 

نلبي لقرائنا بحثهم المستمر عن سعر الريال السعودي ونعرض لهم السعر المتاح للريال في مختلف البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 

8.22 جنيه للشراء 

8.24 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 

8.19  جنيه للشراء

8.22  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

8.21  جنيه للشراء

8.25  جنيه للبيع

  

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء 

8.25 جنيه للبيع 
 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي في بنك البركة

8.18  جنيه للشراء

8.25  جنيه للبيع 

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد   7 مايو 2023 

 

دولار أمريكى
30.8380 جنيه للشراء 
30.9357 جنيه للبيع 

يورو 
34.0236 جنيه للشراء 
34.1437 جنيه للبيع 

جنيه إسترليني
38.5660 جنيه للشراء 
38.7006 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
34.6728 جنيه للشراء 
34.7983 جنيه للبيع 

100 ين يابانى 
22.7503 جنيه للشراء 
22.8274 جنيه للبيع 

دينار كويتي
100.6331 جنيه للشراء 
101.0278 جنيه للبيع 

درهم إماراتي
8.3963 جنيه للشراء 
8.4252 جنيه للبيع 

اليوان الصيني
4.4607 جنيه للشراء
4.4763 جنيه للبيع  

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أسعار العملات الرقمية اليوم السبت

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أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 6-5-2023 بمحلات الصاغة المصرية

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