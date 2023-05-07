سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7 مايو 2023 فى البنوك المصرية

يزداد البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية بشكل يومي لاقتراب موعد السفر إلى الشقيقة السعودية لأداء مناسك الحج لعام 2023.



سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7 مايو 2023 في البنوك المصرية



نلبي لقرائنا بحثهم المستمر عن سعر الريال السعودي ونعرض لهم السعر المتاح للريال في مختلف البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء

8.24 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك البركة

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 7 مايو 2023





دولار أمريكى

30.8380 جنيه للشراء

30.9357 جنيه للبيع

يورو

34.0236 جنيه للشراء

34.1437 جنيه للبيع

جنيه إسترليني

38.5660 جنيه للشراء

38.7006 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.6728 جنيه للشراء

34.7983 جنيه للبيع

100 ين يابانى

22.7503 جنيه للشراء

22.8274 جنيه للبيع

دينار كويتي

100.6331 جنيه للشراء

101.0278 جنيه للبيع

درهم إماراتي

8.3963 جنيه للشراء

8.4252 جنيه للبيع

اليوان الصيني

4.4607 جنيه للشراء

4.4763 جنيه للبيع