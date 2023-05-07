سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7 مايو 2023 فى البنوك المصرية
يزداد البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية بشكل يومي لاقتراب موعد السفر إلى الشقيقة السعودية لأداء مناسك الحج لعام 2023.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7 مايو 2023 في البنوك المصرية
نلبي لقرائنا بحثهم المستمر عن سعر الريال السعودي ونعرض لهم السعر المتاح للريال في مختلف البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري
8.22 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك البركة
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 7 مايو 2023
دولار أمريكى
30.8380 جنيه للشراء
30.9357 جنيه للبيع
يورو
34.0236 جنيه للشراء
34.1437 جنيه للبيع
جنيه إسترليني
38.5660 جنيه للشراء
38.7006 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.6728 جنيه للشراء
34.7983 جنيه للبيع
100 ين يابانى
22.7503 جنيه للشراء
22.8274 جنيه للبيع
دينار كويتي
100.6331 جنيه للشراء
101.0278 جنيه للبيع
درهم إماراتي
8.3963 جنيه للشراء
8.4252 جنيه للبيع
اليوان الصيني
4.4607 جنيه للشراء
4.4763 جنيه للبيع