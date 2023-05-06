أسعار العملات الرقمية اليوم السبت

تباين أسعار العملات الرقمية، خلال تداولات اليوم السبت 6 مايو 2023.

وسجل سعر عملة "بيتكوين" ارتفاعًا بنسبة 0.65%، ليصل إلى 29.386.2 ألف دولار، كما ارتفع سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 3.80% دولار مسجلة 1.968.84 دولار، وتراجع سعر عملة "كاردانو" بنسبة 0.44%، ليسجل 0.3891 دولار.

وارتفعت سعر عملة "سولانا" بنسبة 08. 4% ليسجل 766. 22 دولار، وسجل سعر عملة "دوج كوين" ارتفاع بنحو 0.78%، ليصل إلى مستويات 0.079149 دولار، وتراجعت عملة "شيبا" بنسبة 1.00% إلى مستويات 0.0987 دولار، وارتفع العقود الذكية "AV AX" في حدود 1.12% إلى مستويات قرب 17.22 دولار.

وتراجع سعر عملة "تيرا" بنسبة 72. 1% إلى مستويات 0.001015 دولار، وتراجع عملة "FTX Token" بنسبة 66. 3% إلى مستويات 4145 .1 دولار، وتراجعت سعر عملة "ريبيل" بنسبة 0.45% إلى مستويات 0.46413 دولار.