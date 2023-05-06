أسعار الذهب في أسبوع.. 190 دولار مكاسب الذهب عالميًا منذ بداية 2023

سجلت أسعار الذهب العالمي أسبوع جديد من المكاسب تخلله تسجيل أعلى مستوى في تاريخ الذهب ولكن تداولات أمس الجمعة نهاية الأسبوع كانت سلبية بشكل كبير وتحمل الكثير من الغموض في حركة الذهب القادمة، خاصة بعد تقرير مجلس الذهب العالمي.

ارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3% ليسجل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، وشهد الأسبوع تسجيل أعلى مستوى تاريخي للذهب عند المستوى 2080 دولارًا للأونصة.

وشهد الذهب أمس انخفاض كبير بنسبة 1.6% ليفقد الذهب 33 دولارًا من قيمته قبل أن يغلق متشبثاً فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، وذلك بعد بيانات تقرير الوظائف الأمريكي الأفضل من المتوقع، بحسب التحليل الفني لمنصة جولد بيليون لتداول الذهب، وبشكل عام ارتفع الذهب منذ بداية عام 2023 وحتى إغلاق الأسبوع الماضي بنسبة 10.3% بمكاسب قدرها 190 دولار تقريباً، ويعد المستوى القياسي الذي سجله الذهب الأسبوع الماضي اعلى من القمة التي سجلها في شهر أغسطس من عام 2020 عند 2075 دولارًا للأونصة وقت جائحة كورونا.

أسباب تراجع الذهب

السبب وراء تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوياته خلال جلسة الأمس كان تقرير الوظائف الأمريكي عن شهر أبريل والذي أظهر تسجيل وظائف جديدة بقيمة 253 ألف وظيفة أعلى من التوقعات 181 ألف وقراءة مارس عند 165 ألف، بينما انخفض معدل البطالة إلى 3.4% وهو أدنى مستوى منذ 53 عام وكانت القراءة السابقة عند 3.5%.

البنك الفيدرالي رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لتصل الفائدة إلى النطاق بين 5% إلى 5.25%، وأشار البنك إلى إمكانية التوقف المؤقت عن رفع أسعار الفائدة لمراقبة المستجدات، ولكن قوة بيانات قطاع الوظائف قد تجعل البنك يعيد التفكير خلال اجتماعه القادم في شهر يونيو.

بالنسبة للذهب فقد تأثر بشكل سلبي كبير بتقرير الوظائف وفقد جزء كبير من مكاسبه هذا الأسبوع، ولكنه استطاع البقاء فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، بسبب استمرار المخاوف بشأن الأزمة المصرفية وأزمة الدين الأمريكي.

الأزمة المصرفية عادت إلى الساحة وبقوة هذا الأسبوع بداية من سقوط بنك فيرست ريبابليك بداية الأسبوع وبيعه إلى بنك جي بي مورجان بعد انهيار أسهم البنك أكثر من 90% منذ بداية العام وخروج ودائع بقيمة 100 مليار دولار خلال الربع الأول من العام.

والآن تشير تقارير أن بنك باكويست بانكورب الأمريكي ومقره كاليفورنيا في مأزق. حيث شهد سعر أسهمه انخفاضًا بنسبة 60٪ في تعاملات ما بعد الإغلاق يوم الأربعاء.

شهد الدولار الأمريكي انخفاض خلال الأسبوع الماضي لينخفض بنسبة 0.4% وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، ولكنه شهد بعض التعافي بعد بيانات تقرير الوظائف الأمريكي يوم أمس قبل أن يغلق على انخفاض مجدداً.

في المقابل ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأمريكية يوم أمس بدعم من بيانات قطاع العمالة، فقد ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 1.5% من أدنى مستوياته في 4 أسابيع، كما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين التي تعد أكثر تأثراً بتغيرات أسعار الفائدة يوم أمس بنسبة 3%.

التعافي في عوائد السندات الأمريكي يأتي في ظل تجاهل الأزمة المصرفية يوم أمس في الأسواق المالية، إلى جانب أزمة الديون الأمريكية.

بشكل عام المخاوف المصرفية ومشكلة سقف الدين ستستمر في دعم الذهب خلال الفترة القادمة ولفترة طويلة من الوقت، وقد تكون هي الداعم الرئيسي وراء بقاء أسعار الذهب فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، خاصة بعد إشارة الفيدرالي لإمكانية التوقف عن رفع الفائدة وهي العقبة الأساسية التي كانت تواجه أسعار الذهب.



مجلس الذهب العالمي



مجلس الذهب العالمي يظهر انخفاض الطلب على الذهب في الربع الأول، صدر تقرير عن مجلس الذهب العالمي أظهر أن الطلب العالمي على الذهب قد انخفض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، ليصل إجمالي الطلب إلى 1.081 طن بانخفاض بنسبة 13% عن الربع الأول من عام 2022، حيث يأتي حوالي 50% من الطلب من قبل تجار المشغولات الذهبية حول العالمي والنصف الثاني من الطلب كان من قبل البنوك المركزية والمستثمرين.



السبب الرئيسي وراء انخفاض الطلب على الذهب كان تراجع الطلب الاستثماري على الذهب في الربع الأول بنسبة 51% إلى 273.7 طن، فعلى الرغم من ارتفاع التدفقات الداخلة إلى الصناديق الاستثمارية المدعومة بالذهب بمقدار 32 طن ذهب بقيمة 1.9 مليار دولار خلال شهر مارس في أول تدفقات تدخل الصناديق منذ 10 أشهر، إلا أنه لم يكن كافي لمحو البداية الضعيفة للعام، فقد أشار مجلس الذهب العالمي أن سوق صناديق الاستثمار قد شهد تدفقات خارجة بمقدار 28.7 طن بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023 وذلك للربع الرابع على التوالي من صافي التدفقات الخارجة.

أشار تقرير مجلس الذهب العالمي أيضاً أن البنوك المركزية اشترت 228 طنًا من الذهب خلال الربع الأول بزيادة هائلة بلغت 178٪ عن العام الماضي، أكثر من أي فترة من يناير إلى مارس في البيانات التي تعود إلى عام 2000.

قال مجلس الذهب العالمي أيضاً إن الطلب على الاستثمار من المرجح أن ينمو هذا العام حيث ارتفع الطلب بالفعل في مارس بعد أن أدى فشل البنوك إلى نشر الخوف في الأسواق وتوقع المحللون نهاية الزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية. وستظل مشتريات البنوك المركزي قوية وإن كانت أقل من أعلى مستوى العام الماضي.

عودة الطلب على عقود شراء الذهب للارتفاع، أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 2 مايو، ارتفاع في عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 9227 عقدًا بينما انخفضت عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 1076 عقدًا.

اظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 275 أمر تداول بينما وصلت أوامر شراء عقود بيع الذهب إلى 174 أمر تداول.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر عودة الطلب إلى التزايد على عقود شراء الذهب التي شاهدناها خلال عدد من التقارير الأخيرة تشهد بعض التراجع بسبب تضارب التوقعات بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

أيضاً مع إشارة الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير هذا الأسبوع إلى إمكانية التوقف المؤقت عن رفع الفائدة فقد نرى عودة إلى ارتفاع الطلب على عقود شراء الذهب خلال التقارير القادمة.