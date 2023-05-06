السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة يتوجه إلى واشنطن للمشاركة في مؤتمر قمة المناخ حول الابتكار الزراعي

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

غادر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى لحضور مؤتمر المناخ الذي سيعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من ٨  - ١٠ مايو الجاري بدعوة من وزير الزراعة الأمريكي توماس فيلساك.

يتناول المؤتمر المبادرة الإمارتية الأمريكية حول الابتكار الزراعي، كما يناقش عدد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالمناخ والتاثيرات المناخية العالمية التي يواجهها العالم.

من المقرر أن يشارك القصير في الجلسة الافتتاحية وعدد من الجلسات الحوارية التي تتناول قضايا تتعلق بتوجهات الدول وخططها في مجابهة التغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية.

ويعقد القصير على هامش المؤتمر مباحثات ثنائية مع المسؤولين والمشاركين في المؤتمر.

وزير الزراعة يتوجه إلى واشنطن للمشاركة مؤتمر الابتكار

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