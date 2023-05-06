تجديد حبس المتهم بقتل شاب طعنًا فى عين شمس 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة دموية بالأسلحة البيضاء في عين شمس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان قد أقر المتهم بأنه في يوم الواقعة بنشوب مشادة كلامية بينه وبين الضحية؛ لمنعه من المبيت معه داخل محل عمله، وتطورت لمشاجرة بينهما، فاستل سلاحًا أبيض "سكين"، وسدد طعنة نافذة له حتى سقط قتيلًا.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بوجود شخص متوفى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم العثور على جثة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بمحل البلاغ وبها إصابات عبارة عن جرح نافذ بالصدر، وبسؤال شقيق المتوفى قرر بأن شقيقه يقوم بالمبيت بإحدى الورش المهجورة بمحل البلاغ وتلقيه اتصالًا هاتفيًا من (شخص) يُفيد بحدوث مشاجرة بينه وبين (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) تعدى خلالها الأخير على "المتوفى" بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" ولاذ بالفرار، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه "مصاب بجرح بالجسم" وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.