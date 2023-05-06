السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه الفيوم": متابعة محطات معالجة الصرف الصحي لتحسين جودة الخدمة

مياه الفيوم: متابعة
مياه الفيوم: متابعة محطات معالجة الصرف الصحي بمشاركة الإدارة

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، كل من الدكتورة نسرين عبد الرحمن، الدكتور تامر أحمد، الدكتور هاني غريب بإدارة جودة الصرف الصحى بالإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك لمتابعة أداء محطات معالجة الصرف الصحي ومراجعة إجراءات الجودة وأنظمة المعالجة بالمراحل المختلفة وتقييمها حيث تم المرور على عدد من محطات معالجة الصرف الصحي وهي محطة معالجة العدوة - أبو ديهوم - كفر محفوظ - النزلة - الشواشنه وقوته و ذلك بحضور فريق العمل بالإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بقطاع المعامل بالشركة ومسؤولي التشغيل بمحطات معالجة الصرف الصحي.

يأتي ذلك في إطار خطة الشركة القابضة  للتقييم المستمر لمحطات معالجة الصرف الصحي وتحسين أداء وجودة خدمة الصرف الصحي المقدمة للمواطنين وإتباع أنظمة الجودة الحديثة وذلك طبقًا لنماذج المراجعة المعتمدة بالشركة القابضة.

وأوضح المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن المتابعة المستمرة لأداء محطات معالجة الصرف الصحي يهدف إلى التأكيد على ضرورة العمل على رفع كفاءة محطات معالجة الصرف الصحي و ذلك من خلال متابعة الإجراءات التصحيحية اللازمة داخل المحطات علاوة علي مراجعة إجراءات العمل داخل معامل الصرف الصحي بالمحطات والمعمل المركزى للصرف الصحي.

وأضافت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل أن قطاع المعامل بالشركة، يقوم بصفة مستمرة بمتابعة وضبط الجودة بجميع مراحل معالجة الصرف الصحي بمحطات المعالجة والقيام بكافة التجارب الخاصة بالتشغيل لضمان مطابقة السيب النهائى لمحطات المعالجة وتعيين جرعات الكلور المستخدمة.

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مياه الفيوم متابعة محطات معالجة الصرف الصحي بمشاركة الإدارة العامة شئون البيئة

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