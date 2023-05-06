الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكولات تعاون مع جامعتى الأزهر ودمنهور

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وقعت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بروتوكولات تعاون مع جامعة دمنهور وكلية الزراعة جامعة الأزهر، والتي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الخبرات العلمية والتعليمية بين الطرفين، والاستعانة بخبرات الأكاديمية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذا تبادل الزيارات والتعاون في مجالات البحث العلمي والمعرفة، واستضافة قيادات ومستشاري الأكاديمية لعقد عدد من اللقاءات المفتوحة لطلبة الجامعات، وكذا إتاحة محتويات المكتبات العلمية للدارسين فيما يتعلق بالموضوعات المختلفة التي تهم الباحثين من الجانبين، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات العلمية والأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والمؤسسات التعليمية المختلفة.

وقع البروتوكولات اللواء أركان حرب أشرف محمد فارس، مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا والدكتور عبدالحميد السيد، القائم بأعمال رئيس جامعة دمنهور والدكتور جمال عبدربه، عميد كلية الزراعة جامعة الأزهر بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولي جامعتي الأزهر ودمنهور.

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