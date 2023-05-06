الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"رجال الأعمال": الحوار الوطني فرصة لتوحيد آراء خبراء السياسة والاقتصاد

يحيي عفيفي
يحيي عفيفي

قال يحيى عفيفي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، إن الحوار الوطني لفت أنظار الجميع من أبناء الوطن ويعد فرصة لتوحيد آراء خبراء السياسة والاقتصاد وسوف يعمل على اتساع هذه الرؤية وتحديد أهداف المرحلة القادمة.

وأوضح عفيفي، أن الحوار الوطني الكبير يعكس حرص القيادة السياسية لسماع الجميع من خلال حوار مفتوح لصالح مصر ولتكوين رؤية مستقبلية لمقدرات الوطن وما تؤديه مثل هذه الحوارات الوطنية من توحيد وجهات النظر.

وأشار إلى أهمية الحوار الوطني في إظهار لغة المكاشفة بالحقائق والشفافية للحكومة وكافة الاتجاهات السياسية والاقتصادية، خاصة وأن المستثمر والمواطن ينتظر أن يخرج عنه قرارات مستقبلية وتوصيات للحكومة لتعديل بعض السياسات الاقتصادية الحالية لتشجيع جذب الاستثمارات الخارجية والاستثمارات المصرية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص ودوره في تنمية الاقتصاد الكلي.

وأكد أن مصر أثبتت خلال الفترة السابقة قدرتها على التغيير وجذبت أنظار العالم لوجود استقرار سياسي وأمن وبنية تحتية من كهرباء وغاز وطرق وموان تؤهلها أن تكون من أعلى نسب النمو الاقتصادي في المنطقة.

ودعا عفيفي إلى ضرورة إعادة النظر في كافة السياسات والقرارات التي أدت إلى بطء حركة الاستثمارات والتجارة الخارجية من استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج وتصدير المنتجات المصرية مما أدى بالتبعية إلى تباطؤ عجلة الإنتاج وأضرت بالتصدير وما تبعه من تأثير مباشر علي جلب الدولار.

كما أكد أهمية مناقشة معضلة ثبات سعر الدولار ووقف صعوده أمام الجنيه وهو ما أدى إلى أن صانعا كان أو مزارعا أو تاجرا لا يستطيع حساب أرباحه وخسائره والتي تعد من بديهيات التجارة، لافتا إلى أهمية وجود سوق حر يسهل عملية دخول وخروج الأموال للمستثمرين المصريين والأجانب مما يجعل مصر سوقا جاذبا للاستثمار.

وأضاف: “كما يجب أيضا على الحكومة إيجاد الأفكار الجديدة للمشكلات التي يعاني منها المستثمرون في العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، وعلى مستوى المنافسة الدولية أيضا بالإضافة إلى الحد من البيروقراطية التي تعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية”.

استقرار استقرار سياسي الاستثمارات الخارجية الأعمال المصري الحوار الوطن

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