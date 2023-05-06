الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأزمة المالية تؤجل تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب المحليين

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

اضطر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام  لتأجيل، تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب مصر للمحليين إلى ما بعد انتهاء بطولة أمم افريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وجاء قرار مجلس الجبلاية بتأجيل تشكيل الجهاز الفنى لهذا المنتخب، رغم صدور قرار مجلس إدارة بشكيل هذا الفريق لخدمة المنتخب الأول، لسببين أهمها الأزمة المالية التى يعانى منها اتحاد الكرة خلال هذه الفترة، فضلا عن عدم وجود اى ارتباط لهذا المنتخب خلال العام الجارى، على أن يتم تشكيل الجهاز الفنى فى شهر فبراير المقبل، بعد الإنتهاء من خوض فعاليات بطولة أمم افريقيا الأساسية التى تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل .

ومن المقرر ان تقام بطولة أمم افريقيا للمحليين فى بداية عام 2025، وهو ما يعنى وجود وقت كافى أمام الجهاز الفنى الذى سيتم تشكيله لخوض التصفيات المؤهلة والمشاركة فى البطولة التى ستقام بعد 20 شهر من الان .

ويرى أعضاء الجبلاية أن الأولوية في الوقت الحالي، تتمثل فى تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات المراحل السنية الأخرى بداية من2007 وحتى 2004 .

ويولي اتحاد الكرة الأولوية حاليًا لتشكيل الجهازين الفنيين لمنتخبي 2005 و2007، حيث يرتبط المنتخبان بمباريات رسمية قبل نهاية العام الجاري، وبالتالي بات اتحاد الكرة مُضطرا لتشكيل الجهازين الفنيين لكلا المنتخبين فى أسرع وقت، حتى يتسنى لهما بدء العمل، وتكوين الفريقين استعدادًا لبدء مشوار المباريات الرسمية.

وكان اتحاد الكرة أعلن قبل فترة عن اتخاذ قرار مجلس إدارة، بتكوين منتخب للاعبين المحليين يكون قوامه معتمد على لاعبي منتخب مواليد 2003، بعد خروجه من بطولة افريقيا وضمت قائمة المدربين المرشحين لقيادة الجهاز الفني لهذا المنتخب عدة أسماء مثل خالد جلال وأسامة نبيه، وحلمى طولان من بين المرشحين .

اتخاذ قرار اتحاد الكر 2024 استعداد الأساس اتحاد الكرة الأزمة المالية الاساسي

الأكثر قراءة

النيابة العامة تأمر بحبس بائع تسبب فى تسمم 382 بقنا

حملات على مواقف السرفيس بالجيزة.. ومواطنون: السائقين غير ملتزمين بالتعريفة الجديدة

اكتشف خيانة زوجته مع صديق عمره بسبب "سؤال عن موعد عودته للمنزل" بمدينة نصر

نهائى كأس ملك إسبانيا.. ريال مدريد يتقدم على أوساسونا بهدف فى الشوط الأول

الإمارات تحذر من هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية والأصول الرقمية الوطنية

مدبولى يستعرض جهود مصر لاستيعاب الأشقاء الوافدين من السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

خالد حريب

هل يعيد الحوار الوطنى بناء حلف 30 يونيو؟

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»