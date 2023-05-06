الأزمة المالية تؤجل تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب المحليين

اضطر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام لتأجيل، تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب مصر للمحليين إلى ما بعد انتهاء بطولة أمم افريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وجاء قرار مجلس الجبلاية بتأجيل تشكيل الجهاز الفنى لهذا المنتخب، رغم صدور قرار مجلس إدارة بشكيل هذا الفريق لخدمة المنتخب الأول، لسببين أهمها الأزمة المالية التى يعانى منها اتحاد الكرة خلال هذه الفترة، فضلا عن عدم وجود اى ارتباط لهذا المنتخب خلال العام الجارى، على أن يتم تشكيل الجهاز الفنى فى شهر فبراير المقبل، بعد الإنتهاء من خوض فعاليات بطولة أمم افريقيا الأساسية التى تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل .

ومن المقرر ان تقام بطولة أمم افريقيا للمحليين فى بداية عام 2025، وهو ما يعنى وجود وقت كافى أمام الجهاز الفنى الذى سيتم تشكيله لخوض التصفيات المؤهلة والمشاركة فى البطولة التى ستقام بعد 20 شهر من الان .

ويرى أعضاء الجبلاية أن الأولوية في الوقت الحالي، تتمثل فى تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات المراحل السنية الأخرى بداية من2007 وحتى 2004 .

ويولي اتحاد الكرة الأولوية حاليًا لتشكيل الجهازين الفنيين لمنتخبي 2005 و2007، حيث يرتبط المنتخبان بمباريات رسمية قبل نهاية العام الجاري، وبالتالي بات اتحاد الكرة مُضطرا لتشكيل الجهازين الفنيين لكلا المنتخبين فى أسرع وقت، حتى يتسنى لهما بدء العمل، وتكوين الفريقين استعدادًا لبدء مشوار المباريات الرسمية.

وكان اتحاد الكرة أعلن قبل فترة عن اتخاذ قرار مجلس إدارة، بتكوين منتخب للاعبين المحليين يكون قوامه معتمد على لاعبي منتخب مواليد 2003، بعد خروجه من بطولة افريقيا وضمت قائمة المدربين المرشحين لقيادة الجهاز الفني لهذا المنتخب عدة أسماء مثل خالد جلال وأسامة نبيه، وحلمى طولان من بين المرشحين .