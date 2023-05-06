الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يواصل جولاته بالمواقف للتأكد من تطبيق التعريفة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولاته اليوم السبت، في موقف الخانكة وبنها العمومي لليوم الثالث على التوالي، والتقى عددًا من المواطنين للتأكد من تطبيق التعريفة، وناشدهم بالتواصل مع غرفة العمليات بالمحافظة في حالة مخالفة السائقين. 

وأكد محافظ القليوبية، مواصلة الحملات الرقابية الميدانية على المواقف لليوم الثالث على التوالي وذلك بعد تعديل أسعار تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية وبين المحافظة والمحافظات الأخرى.

ولفت إلى أنه وجه الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن والأحياء بمتابعة جميع مواقف السرفيس الداخلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وإعلانها بصورة واضحة داخل المواقف ووضع ملصق على كل سيارة يتضمن خط السير والأجرة المقررة له وفقًا للزيادات الجديدة، وبتفعيل التسعيرة الجديدة لتعريفة أجرة السرفيس الداخلية والتي تم التصديق عليها من قبل لجنة المواقف.

وأشار المحافظ إلى استمرار المتابعة اليومية على كل مواقف المحافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك لمنع استغلال المواطنين، مناشدًا المواطنين عدم دفع أي زيادة عن التعريفة المقررة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة على أرقام الخط الساخن 114، وذلك على مدار 24 ساعة وهي (3212461 ) ورقم الواتس اب 01119992624 ومنظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء 16528 وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة. 

وفي هذ الإطار، واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة جهودها في تنظيم الحملات الميدانية لمتابعة الالتزام بتعريفة المواصلات الجديدة المعلن عنها إلى جانب التشديد على وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة المقررة على السيارات وبالمواقف والتنبيه على السائقين بضرورة الالتزام بها، حيث تبيّن التزام المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة والتزام السائقين بالتسعيرة المقررة مع الالتزام بوضع ملصقات للتعريفة الجديدة على السيارات وبالمواقف. 

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