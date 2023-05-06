الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طالب وإصابة آخر إثر حادث مروري بالبحيرة

اسعاف
اسعاف

لقي طالب مصرعه، بينما أُصيب آخر بجروح وكدمات متفرقة وكسور في جميع أنحاء الجسم جراء حادث تصادم بين دراجة نارية وأخرى بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى غرب النوبارية العام وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

وتلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد باستقبال مستشفى غرب النوبارية جثة طالب وآخر مصاب إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وأخري بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها واستخراج تصريح الدفن.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاة "إسلام إبراهيم عاطف" - 21 سنة، طالب، مقيم بناحية مركز شرطة وادي النطرون، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

كما أسفر الحادث عن إصابة "السيد محمد الباز " - 21 سنة، مقيم غرب النوبارية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، وجارٍ عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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