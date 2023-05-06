"اللعب النظيف و400 مليون يورو".. عقبات فى طريق عودة ميسى إلى برشلونة

ارتبط اسم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بالرحيل عن ملعب حديقة الأمراء بنهاية الموسم الحالي.

وتحدثت تقارير عن إمكانية عودة ميسي لبرشلونة الصيف المقبل في ظل رغبته بمواصلة اللعب في أعلى المستويات رغم بلوغه سن الـ36.

ميسي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان عدم رغبته بتجديد العقد منذ شهر أبريل الماضي، ما يعني أنه سيرحل بصفقة حرة في الصيف، وما يؤكد انتهاء العلاقة بين الطرفين هو العقوبة التي فرضها النادي الباريسي على اللاعب بسبب سفره إلى المملكة العربية السعودية دون الحصول على إذن.

ميسي

4 عوامل تعرقل عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة

ورغم تقارير الصحافة الكتالونية التي تلمح باقتراب ميسي من العودة إلى برشلونة، إلا أن صحيفة ماركا الإسبانية شككت بمدى قدرة النادي على إنجاح هذه الصفقة، لأن هناك 4 عقبات تهدد بفشلها، رصدتها على النحو التالي:

مشاكل اللعب المالي النظيف في برشلونة



لم يقدم برشلونة أي توضيح مقنع لكيفية حل مشاكل اللعب المالي النظيف، فهو مطالب بتخفيض فاتورة الأجور بمقدار 200 مليون يورو، وهذا يتطلب التضحية بعدة لاعبين في الصيف لتحقيق ذلك، كما أن هذه المشكلة لا تتعلق بعودة ميسي فقط بل بتسجيل عقود لاعبين آخرين مثل جافي ورونالد أراوخو وماركوس ألونسو وبالدي، وتهدد صفقات مجانية مثل التوقيع مع إلكاي جوندوجان وإينيجو مارتينيز.



ميسي لن ينتظر طويلا



سيحتاج برشلونة وقتاً طويلاً لتصحيح وضعه المالي، لأن يريد التخلص من عدد كبير من اللاعبين غير المرغوب به، وهذا يحتاج المزيد من الوقت، لأن معظم اللاعبين لا يريدون مغادرة النادي بسبب عقودهم الثمينة.



في المقابل، لا يبدو أن ميسي سينتظر برشلونة حتى الرمق الأخير، لأنه يريد حسم مستقبله في أسرع وقت، ليكون قادراً على ترتيب الأمور في النادي الجديد الذي سينتقل إليه.

ميسي

برشلونة لا يملك فرصة لمنافسة العروض الأخرى



تأخر النادي في ترتيب وضعه المالي وحسم الصفقة سيجعل اللاعب يفكّر جدياً بالعروض الأخرى، أهمها العرض الذي وصله من المملكة العربية السعودية، والذي سيضمن له راتباً خيالياً قد يصل إلى 400 مليون يورو سنوياً.

شكوك ميسي بمستقبل برشلونة



وتعتقد ماركا أن ليو ميسي نفسه لديه شكوك حول صحة قرار عودته إلى برشلونة، لأن النادي يعاني على الصعيد المالي بشكلٍ كبير، ومشروعه الرياضي غير واضح تماماً في ظل هذه الأزمة، والأهم من هذا كله أنه متورط بقضية رشوة حكام، وقد يتم فرض عقوبات قاسية جداً عليه في أي وقت، وهو شيء يأخذه اللاعب بعين الاعتبار حالياً قبل أن يحسم قراره النهائي.



وسجل النجم البالغ من العمر 35 عامًا 15 هدفًا هذا الموسم في الدوري، وهو موسمه الثاني مع باريس سان جرمان، بعد مشوار زاخر مع برشلونة الإسباني.