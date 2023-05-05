بعد سفره للسعودية.. ليونيل ميسى يعتذر لـ باريس سان جيرمان (فيديو)

تقدم الأرجنتيني ليونيل ميسي جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، باعتذار لناديه وزملائه في الفريق، على السفر إلى المملكة العربية السعودية، للترويج للسياحة في البلاد.

وأكد كريستوف جالتييه، المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، أنه تلقى إخطارًا من إدارة النادي، بإيقاف اللاعب، في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير صحفية أن مدة الإيقاف أسبوعان، عقوبة له على السفر إلى السعودية دون إذن، بعد يوم واحد من خسارة الفريق أمام لوريان بثلاثية، في بطولة الدوري الفرنسي.

ونشر "ميسي" مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام: "اعتقدت أننا سنحصل على يوم عطلة بعد المباراة كما هو الحال دائمًا.. لقد نظمت هذه الرحلة ولم أتمكن من إلغائها.. كنت قد ألغيتها بالفعل من قبل".

وأضاف: "أعتذر لزملائي وأنا في انتظار ما يريد النادي أن يفعله معي".