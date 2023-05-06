السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم أسوان يتفقد لجان امتحانات صفوف النقل (صور)

تفقد وكيل الوزارة
تفقد وكيل الوزارة

تابع عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم، انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بعدد من لجان إدارة أسوان التعليمية، وذلك طبقًا للجداول المعلنة والمعتمدة، ورافقه فيصل نعيم مدير عام التعليم العام.

بدأت جولة المتابعة بتفقد لجان مدرسة الشهيد أحمد محمد دياب الإعدادية المشتركة بالأعقاب، حيث يؤدى طلاب الصف الأول والثانى الإعدادى الامتحان اليوم فى مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، واطمأن السيد وكيل الوزارة على جودة ورقة الطباعة ومستوى أسئلة الامتحان ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية.

كما تابع امتحانات صفوف النقل بمدرسة الأعقاب بحرى الابتدائية، حيث يؤدى طلاب الصف الرابع الامتحان فى مادة اللغة العربية، وطلاب الصف الخامس الامتحان فى مادة الدراسات الاجتماعية، وطلاب الصف السادس الابتدائى الامتحان فى مادة العلوم.

عقب ذلك توجه إلى مدرسة الأعقاب الإعدادية القديمة المشتركة، وتابع توافر الأجواء المناسبة لأداء الطلاب للامتحان داخل اللجان وحسن سير العمل داخل الكنترول، وحرص على الاطمئنان على طالبة تؤدى الامتحان فى لجنة خاصة بالمدرسة، وأثناء جولته طالب السيد وكيل الوزارة إدارة المدرسة بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة داخل اللجان وممرات المدرسة بشكل أكبر.

ثم توجه لطفى لمتابعة لجان امتحانات مدرستى الشهيد حسين إبراهيم محمد مدنى الابتدائية والشهيد عبدالعظيم فضل الابتدائية. 

وخلال حديثه مع الطلاب بالمدرستين، أكد الطلاب أن الورقة الامتحانية واضحة الطباعة، كما أن مستوى الامتحان جيد ومن المنهج الدراسى وخلال جولته بكنترولى المدرستين، اطمأن وكيل الوزارة على حسن سير العمل بهما.

واستكمل وكيل الوزارة جولته بتفقد مجمع أبوالريش للتعليم الأساسى ومدرسة أنس الوجود الإعدادية المشتركة، وتابع أداء الطلاب للامتحانات، وتفقد حجرات الكنترول والسجلات الخاصة به حيث أكد على ضرورة الالتزام بكل القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير الأجواء الامتحانية الملائمة للطلاب داخل اللجان، مع التصدى لمحاولات الغش بكل حزم دون إرهاب الطلاب.

واختتم لطفى جولته اليوم، بمتابعة امتحانات مدرسة التمريض بالنفق بحضور د/ كريمة جابر مدير مدرسة التمريض، حيث اطمأن على انتظام العملية الامتحانية وتوافر الأجواء المناسبة داخل اللجان، متمنيًا لجميع أبنائه الطلاب النجاح والتوفيق.

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أسوان الابتدائية والإعدادية أسئلة الامتحان الضوابط المنظمة امتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحانات صفوف النقل مديرية التربية والتعليم بأسوان

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