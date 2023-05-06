السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مرسى علم تستقبل 7 آلاف سائح على متن 34 رحلة طيران اليوم

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم السبت، 34 رحلة طيران دولية قادمة من مطارات أوروبية، تُقل على متنها 7 آلاف سائح، ضمن 124 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من اليوم السبت حتى الجمعة المقبلة، حيث تقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى بتسهيل إجراءات الوافدين فور وصولهم أرض المهبط، حتى وصولهم إلى فنادق إقامتهم.

وكشفت جداول التشغيل اليومية بمطار مرسى علم، أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 9 رحلات قادمة من التشيك، و12 قادمة رحلة من بولندا، ورحلة واحدة من سلوفاكيا، و8 قادمة رحلات من إيطاليا، ورحلة واحدة من بلجيكا، ورحلة واحدة من هولندا، ورحلة واحدة من ألمانيا، وأخرى من سويسرا ورحلة على الخطوط الداخلية.

جدول تشغيل الرحلات جنسيات مختلفة سائح أجنبي مطار مرسى علم مطار مرسى علم الدولي طيران دولي دولة اوروبية تنشيط السياحة

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