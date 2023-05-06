السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تتويج تشارلز الثالث.. معلومات عن الكرة الذهبية الملكية فى بريطانيا

تشارلز الثالث
تشارلز الثالث

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، معلومات عن الكرة الذهبية الملكية في بريطانيا، من خلال "فيديوجراف"، والذي جاء على النحو التالي: 

  1. صنعت من أجل الملك تشارلز الثاني عام 1661.
  2. استخدمت في كل مراسم التتويج منذ ذلك الحين.
  3. يعلوها صليب يرمز إلى العالم المسيحي.
  4. تتكون من كرة ذهبية مجوفة مرصعة بالأحجار الكريمة واللؤلؤ.
  5. توضع الكرة في اليد اليمنى للملك قبل إلقائها على المذبح أثناء التتويج.
  6. يبلغ طولها 27.5 سنتيمت وتزن 1320 جراما.

ويُتوج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، السبت، في أكبر احتفال رسمي تشهده بريطانيا منذ 70 عامًا، ويتمثل في عرض يتسم بالأبهة والفخامة لمهرجان يعود تاريخه إلى ألف عام، وسيشهد على تتويج تشارلز الثالث، 90 حاكما ورئيسا وملكا لدول مختلفة، في حفل ضخم ينتظر بريطانيا.

جدير بالذكر أن تشارلز تولى حكم بريطانيا خلفا لوالدته الملكة إليزابيث عقب وفاتها في سبتمبر الماضي، وسيصبح في سن الرابعة والسبعين أكبر ملك بريطاني يضع على رأسه تاج سانت إدوارد المصنوع منذ 360 عاما عندما يجلس على كرسي العرش، الذي يعود إلى القرن الرابع عشر في كنيسة وستمنستر في لندن.

الكرة الذهبية الملكية بريطانيا تشارلز الثالث حفل التتويج الملكة إليزابيث

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