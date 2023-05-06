إحباط محاولة تهريب سبائك ذهبية بحوزة راكبة أجنبية بمطار القاهرة

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكبة أجنبية أخفت عددًا من السبائك الذهبية تزن كيلو وثمانمائة جرام.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي أنكرت ما بحوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وحاولت الراكبة الإسراع بالخروج من الدائرة الجمركية لكن تم تفتيش الراكبة ذاتيا مما أسفر عن ضبط 8 سبائك ذهبية بأحجام مختلفة، تم وضعها داخل "شال" في حقيبة يد الراكبة.

وقام مدير الجمرك بتكليف لجنة لجرد ووزن وتحريز المضبوطات والتي بلغت كيلو و800 جرام.

وأمر مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 109 لسنة 2023 ضد الراكبة بعد العرض على الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.