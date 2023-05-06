السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إحباط محاولة تهريب سبائك ذهبية بحوزة راكبة أجنبية بمطار القاهرة

سبائك ذهبية
سبائك ذهبية

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكبة أجنبية أخفت عددًا من السبائك الذهبية تزن كيلو وثمانمائة جرام.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي أنكرت ما بحوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وحاولت الراكبة الإسراع بالخروج من الدائرة الجمركية لكن تم تفتيش الراكبة ذاتيا مما أسفر عن ضبط 8 سبائك ذهبية بأحجام مختلفة، تم وضعها داخل "شال" في حقيبة يد الراكبة.

وقام مدير الجمرك بتكليف لجنة لجرد ووزن وتحريز المضبوطات والتي بلغت كيلو و800 جرام.

وأمر مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 109 لسنة 2023 ضد الراكبة بعد العرض على الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

الإجراءات الجمركية الخطوط التركية الخط الأخضر السبائك الذهبية الدكتور ماجد موسي اللجنة الجمركية إنهاء الإجراءات الجمركية بوابة اللجنة الجمركية

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