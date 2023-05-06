السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء امتحان اللغة العربية للأول الثانوي بمحافظتي القاهرة والجيزة

طلاب
طلاب

بدأ طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظتي القاهرة والجيزة، اليوم السبت، في أداء الامتحان بمادة اللغة العربية.

ويستمر الطلاب في الامتحان لمدة 3 ساعات، من الساعة التساعة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا.

كان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للصفيين الأول والثاني الثانوي العام الكترونيًا، مما يُعد هذا هو الامتحان الأصلي للطلاب، مشيرة إلى أنه لا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى، وبعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع اتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنه سيتم التأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان ضمانا لحق الطالب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان سيكون ورقيًا لطلاب (منازل - الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيا) هو ذات الامتحان الإلكتروني.

و في حالة إذا تعطل التابلت المدرسي أثناء الامتحان الإلكتروني لطلاب أولى وثانية ثانوي، لفتت وزارة التعليم، إلى أنه سيتم عمل محضر للطالب الذي تعرض لتعطل التابلت داخل اللجة، وسيتم اللجوء إلى الامتحان الورقي فورًا.

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