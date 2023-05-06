السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس بني سويف

الحادث
الحادث

أُصيب 38 شخصًا يحملون الجنسية السودانية وسائق مصري إثر انقلاب أتوبيس بعد نزله نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة بني سويف.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بعد نزله نفق سنور بنطاق محافظة بنى سويف، ووقوع مصابين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف بـ10 سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن المصابين هم: 

خالد محمد عبد الرازق 50 سنة، سائق مصري الجنسية، ومقيم بمحافظة الجيزة مصاباً بتهتك بالذراع الأيسر، وعلويه كامل محجوب 20 سنة، وسارة هشام بابكر 16 سنة، ومحمود عمر محمود 3 سنوات،  ومهاب أنور إبراهيم 7 سنوات، ونجوي محمد عبد الكريم 38 سنة، وساميه بابكر زكريا 39 سنة، نعيمه يوسف السيد 27 سنة.

كما أصيب محمد الطيب عبد الوهاب 32 سنة، والطيب عبد الوهاب محمد 70 سنة، وبثينه مهير محمد 60 سنة، وريماس أبو القاسم محمد 15 سنة، وعواطف عبد الله عيسي 26 سنة،  وجيمان عبدالله عيسي 23 سنة، وام كلثوم حسن دوكا 48 سنة، وفيصل عادل علي 8 سنوات، وروان عادل علي 3 سنوات، ونجوب صلاح صقر 48 سنة،  وإيمان صلاح ال صدل 49 سنة، طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات مجهول الإسم والعنوان مصابة بغيبوبه و اشتباه ما بعد الارتجاج، وشادية بابكر زكريا 45 سنة، ودانيا احمد حسن 11 سنة، ورباب حبيب الله 50 سنة.

أمنية عادل محمد 12 سنة، محمد عادل محمد 6 سنوات، يثرب على الطيب 38 سنة، مرام إسماعيل صديق 26 سنة، عزام نادر على 13 سنة، نور عبد اللاه محمد عثمان 24 سنة، فجر عبد اللاه محمد عثمان 19 سنة، ريم أبو القاسم محمد 17 سنة، عواطف نورين محمود 50 سنة، أمنة مصطفي عبد الجليل 56 سنة،  حمزة عثمان عبيدي 11 سنة، تقوي حسن عثمان 59 سنة، حسن هشام بابكر 12 سنة، اريام هشام بابكر 9 سنوات، مصعب هشام بابكر تبلغ من العمر عام، وجميعهم مقيمون بدولة السودان.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم لهم داخل المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الإسعاف المصرية الصحراوي الشرقي بني سويف سيارات الإسعاف غرفة عمليات النجدة

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