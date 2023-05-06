5 مصابين إثر مشاجرة بمركز الحسينية بالشرقية

أُصيب 5 أشخاص إثر مشاجرة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى الحسينية المركزي، كل من: “على.ع.ش”، 36 سنة، مصاب باشتباه كسر باليد ايمنى، و “محمد.ع.ح ”، 65 سنة، مصاب بجرح قطعى بالرأس طوله 8 سم، و “أحمد.ص.ع”، 30 سنة، مصاب بجرح قطعى بالرأس، و “ شعبان.م.ع”، 28 سنة، مصب بجرح قطعى بالوجه، و “أحمد.ه.م”، مصاب بجرح قطعى فى اصبح اليد اليمنى، جميعهم مقيم منشأة أبو عمر، دائرة مركز الحسينية.

وتبين إصابتهم في مشاجرة نشبت بين الأهالي بمنشأة أبو عمر، وتم نقلهم جميعًا لمستشفى الحسينية المركزي لتلقي العلاج اللازم.