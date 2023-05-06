النائبة أميرة صابر تكشف سبب استغراق مجلس الأمناء عام للتحضير للحوار الوطنى

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الحوار الوطني، إن مشهد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني يكشف سبب استغراقنا عام للتحضير للحوار الوطني.

وأضافت النائبة أميرة صابر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الأطراف التي حضرت الجلسة الافتتاحية، كان من الصعوبة أنها تتحدث لبعضها البعض ، معقبة: "كنا في حالة ركود سياسي، وبالتالي كنا في حاجة إلى هذا المتنفس، كما كنا في حاجة أن نجد هذه المساحة المشتركة بشكل جاد، ولم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق".

وأوضحت أن مجلس الأمناء قضى ساعات طويلة في محاولة تقريب وجهات النظر، حتى يتم الاتفاق على الأولويات والهيكل الرسمي ، مؤكدة أن فكرة الحوار الوطني قائمة على إيجاد كل الجهد الممكن، حتى نجد حلول متفق عليها، بها الحد الأدنى من الاتفاق.