السبت 06 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

النائبة أميرة صابر تكشف سبب استغراق مجلس الأمناء عام للتحضير للحوار الوطنى

النائبة أميرة صابر
النائبة أميرة صابر

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الحوار الوطني، إن مشهد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني يكشف سبب استغراقنا عام للتحضير للحوار الوطني. 

 

وأضافت النائبة أميرة صابر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الأطراف التي حضرت الجلسة الافتتاحية، كان من الصعوبة أنها تتحدث لبعضها البعض ، معقبة: "كنا في حالة ركود سياسي، وبالتالي كنا في حاجة إلى هذا المتنفس، كما كنا في حاجة أن نجد هذه المساحة المشتركة بشكل جاد، ولم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق". 

 

 وأوضحت أن مجلس الأمناء قضى ساعات طويلة في محاولة تقريب وجهات النظر، حتى يتم الاتفاق على الأولويات والهيكل الرسمي ، مؤكدة أن فكرة الحوار الوطني قائمة على إيجاد كل الجهد الممكن، حتى نجد حلول متفق عليها، بها الحد الأدنى من الاتفاق.

الأكثر قراءة

تدخلها القسم بعد شهرين جواز يا راجل!.. رضوى الشربينى تعلق على طرد شاكوش لزوجته

الرئيس الأمريكى يحذّر من تراجع فرص العمل فى بلاده حالة بقاء سقف الديون

مستوطنون إسرائيليون يعيدون الاستيلاء على أرض فى رام الله

بكين: الولايات المتحدة تحتاج أن تكون أكثر انفتاحا للتعاون الصينى - الإفريقى

تعليق أحمد آدم على فيلم كيلوباترا ملكة مصر القديمة

ارتفاع عدد المصابين بـ"تسمم البوظة" لـ175

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استعادة سوريا.. عد تنازلى

د. هيثم الحاج علي يكتب: رؤية جديدة للثقافة المصرية

وائل لطفي

على أرضية الحوار

محمد عبدالناصر

الحوار الوطنى وفن استغلال الفرص

سارة شريف

لعبة الاستطلاعات

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «2-4»

حسين دعسة

حيدر حيدر.. الذي حمل وليمته إلى السماء

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»

قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على مدينة أريحا لليوم الرابع عشر