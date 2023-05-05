الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عسكرى أوكرانى: اتهام كييف بتنفيذ الهجوم على الكرملين "مسرحية روسية"

مستشار وزير الدفاع
مستشار وزير الدفاع الأوكراني

قال مستشار وزير الدفاع الأوكراني يوري ساك، إن حادثة الكرملين ربما قامت بها روسيا لتجنب الإحراج عالمياً. 

وأضاف “ساك” في تصريحاته أن اتهام أوكرانيا بالهجوم على الكرملين عبارة عن مسرحية، مكررا: أوكرانيا ليست مسئولة عن تلك الهجمات. 

وأشار مستشار وزير الدفاع الأوكراني إلى أن بلاده مستعدة  لكل السيناريوهات خلال الفترة القادمة، قائلاً: “سنقضي على فاجنر والقوات الروسية قريبًا”. 

وقال “ساك” إنه منذ شهر سبتمبر الماضي، تتعرض قوات “فاجنر” والجيش الروسي لخسائر فادحة، وروسيا فشلت في السيطرة على باخموت، وأضاف: “خيرنا فاجنر بين الانسحاب من باخموت أو قتل مجنديها”.

ساك مستشار تصريحا الدفاع أوكرانيا فاجنر

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