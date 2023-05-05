عسكرى أوكرانى: اتهام كييف بتنفيذ الهجوم على الكرملين "مسرحية روسية"

قال مستشار وزير الدفاع الأوكراني يوري ساك، إن حادثة الكرملين ربما قامت بها روسيا لتجنب الإحراج عالمياً.

وأضاف “ساك” في تصريحاته أن اتهام أوكرانيا بالهجوم على الكرملين عبارة عن مسرحية، مكررا: أوكرانيا ليست مسئولة عن تلك الهجمات.

وأشار مستشار وزير الدفاع الأوكراني إلى أن بلاده مستعدة لكل السيناريوهات خلال الفترة القادمة، قائلاً: “سنقضي على فاجنر والقوات الروسية قريبًا”.

وقال “ساك” إنه منذ شهر سبتمبر الماضي، تتعرض قوات “فاجنر” والجيش الروسي لخسائر فادحة، وروسيا فشلت في السيطرة على باخموت، وأضاف: “خيرنا فاجنر بين الانسحاب من باخموت أو قتل مجنديها”.