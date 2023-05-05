الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أصالة تصل حفلها الغنائي ببحيرة القاهرة على متن مركب (صور)

اصالة
اصالة

وصلت النجمة السورية أصالة نصري منذ قليل لحفلها الغنائي ببحيرة القاهرة وهي مستقلة مركب في البحيرة.

ومن المقرر أن تصعد أصالة بعد قليل إلى مسرح الحفل لتطرب جمهورها بباقة من أشهر أغنياتها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

ويعد هذا الحفل بداية جولة غنائية مختلفة في عدد من الدول العربية منها السعودية والإمارات والمغرب، في أول تعاون بينها وبين A5 التي يتولى إدارتها ابنها خالد الذهبي في أول تعاون بينهم، حيث يعمل خالد علي تجهيز فيلم قصير به العديد من المقاطع المصورة عن حياتها الشخصية وعن التحضير لأعمالها الفنية سواء تسجيل الأغاني أو التجهيز للحفلات والبروفات وعلاقتها بأسرتها والمحن والأزمات التي مرت بها منذ الصغر واستطاعت التغلب عليها بإرادتها وعزيمتها.

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أصالة نصري موقع التواصل الاجتماعي موقع التواصل الاجتماع موقع التواصل نحب والحديث

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