السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح عبد العزيز: نحتاج إنتاج أكبر عدد من الأعمال الدرامية للجمهور

المخرج سامح عبد العزيز
المخرج سامح عبد العزيز

قال المخرج سامح عبد العزيز، مخرج مسلسل جميلة، أن أساس نجاح أي عمل فني هو "الورق"، مشيرًا إلى أن السيناريست أيمن سلامة كتب نص ممتاز لا يخلق الملل لدى المشاهد والصانع أيضًا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "ورق أيمن سلامة بيوصلني لحالة جميلة وأنا في العمل، وكنت شغال وأنا جوايا الموضوع وحابب إيقاعه جدا"، لافتاً إلى أن الكاتب أيمن سلامة له طريقة خاصة في الكتابة.

وأكد سامح عبد العزيز، أن مصر تمتلك فنانين كبار جدا، ولديها كُتاب عظام، ولذلك نحتاج إنتاج أكبر عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية للجمهور المصري.

سامح عبد العزيز مسلسل جميلة محمد الباز اخر النهار

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