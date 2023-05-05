الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تجعل الصورة سوداء.. الباز: مواقع وقنوات عربية تحرض على عدم الاستثمار فى مصر

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن بعض الصحف والقنوات العربية تنتج أخبارًا وتقارير "دعاية سوداء" للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر تمر بظروف حرجة وخطيرة، ولكن الصورة ليست سوداء، ولكن هناك رغبة في إشعار المواطن بالقلق طول الوقت.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن مصر محاطة بأزمات سياسية وإرهاب وحروب على الحدود وأزمات اقتصادية، ولا أحد يقول مصر "الله يكون في عونك"، على سبيل المثال، ولكن البعض يخرج ويردد دعاية سلبية تسيء لمصر.

ولفت محمد الباز، إلى أن أحد رجال الأعمال خرج وصرح قائلًا: "محدش يحط جنيه في مصر، لأن البلد بايظة وأي حد هيحط جنيه هيخسر"، منوهًا أن هذا تصريح غريب جدًا.

وأشار إلى أن بعض وسائل الإعلام العربية هيأت للمواطن العربي أن هناك توقعات بأزمة اقتصادية ضخمة في مصر، لافتًا إلى أن هناك مبالغة في تصوير واقع الأزمة في مصر.

وتابع: "لا ننكر وجود أزمة لكن هل الأزمة بالحجم اللى بتصوره المواقع والقنوات العربية؟، أنا أرى أن هناك اهتماما بتضيخم الأزمة، وزيادة الإحساس بالأزمة".

واستعرض محمد الباز، خلال برنامجه مجموعة تصريحات لمسئولين وسفراء دول، فقال رئيس وزراء اليابان، خلال زيارته مصر "تمتلك مصر بنية تحتية ومناطق اقتصادية واعدة جدًا"، وقال السفير القطري "مصر بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار"، وأضاف السفير الفرنسي "الاستثمارات الفرنسية وصلت 5 ونصف مليار يورو في مصر والشركات تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر"، ولفتت السفيرة الإماراتية إلى أن مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارت.

وعلق الباز: "هؤلاء مش هيخدعوا أنفسهم، فيه مشاكل أه، لكن البعض يتحدث بشكل يخلي الصورة سوداء تمامًا وكأن في تحريض إنك مش عاوز حد ييجي يستثمر في مصر.. إيه الخيبة دي؟".

محمد الباز اخر النهار ارهاب

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