الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية العراقية: إجلاء 6 مواطنين من السودان إلى جدة

العراق
العراق

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، عن إجلاء 6 مواطنين عراقييّن من السودان، وفق وكالة الانباء العراقية واع. 

ونقلت الوكالة ُالمتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان لها، أنه تم إجلاء 6 مواطنين عراقيين من السودان إلى جدة، بالتنسيق مع السلطات السعودية. 

وفي وقت سابق، نجحت العراق في إجلاء 19 عراقياً من السودان إلى مدينة جدة، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إنه تم إجلاء 19 مواطناً عراقياً من السودان إلى مدينة جدة، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، وذلك جاء تمهيداً لمغادرتهم إلى العراق، حسب وكالة الأنباء العراقية واع. 

وتابع “الصحاف” في تصريحات سابقة له، أنه تم إجلاء 8 مواطنين عراقييّن من السودان إلى جدة، بالتنسيق مع السلطات السعوديَّة.

وأكد أن مصر قامت بجهد استثنائي في عمليات الإجلاء من السودان وقدمت الدعم لحكومة العراق في هذا الشأن، مضيفا أن ما حدث في السودان مؤخرًا أمر مفاجئ للجميع والأحداث أخذت مسارًا متسارعًا، كما أن الحكومة العراقية لم يكن في حساباتها التعامل مع مثل هذه الظروف الطارئة لإجلاء العراقيين من هناك.

ولذلك كان هناك اتصالات مباشرة ومكثفة مع دول عربية أكثر معرفة للتعامل مع هذه الأحداث في السودان لإجلاء العراقيين، وبالفعل كان هناك جهد استثنائي من الدول العربية الشقيقة مثل مصر والسعودية والإمارات والأردن في عملية إجلاء العراقيين العالقين هناك".

 

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