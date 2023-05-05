في الثواني الأخيرة.. سلة "الأهلي" يخسر قمة مجموعة النيل

تعرض رجال كرة السلة بالأهلي للخسارة الأولى ضمن منافسات مجموعة النيل من بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة والتي تستضيفها صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر.

وخسر الأهلي أمام بيترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 90/91 بسيناريو قاتل في الثانية الأخيرة ليخطف الفريق الأنجولي صدارة المجموعة رسميا بالعلامة الكاملة.

جاءت المباراة قوية وندية للغاية بين لاعبي الفريقين وقدم الأهلي بقيادة محترفيه مباراة تاريخية إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتحقيق الفوز.

جاء الربع الأول قويا من جانب الضيوف ونجحوا في إنهائه بالتقدم 18/26.

وقلص الأهلي الفارق خلال ربع المباراة الثاني لينتهي بتقدم بطل أنجولا 44/50.

استمرت الصحوة الأهلاوية والإثارة خلال الفترة الثالثة من اللقاء لتنتهي بتقدم الفريق الأنجولي 69/71 وبفارق نقطتين فقط.

وجاء الربع الرابع مثيرا للغاية وتبادل الفريقان تسجيل النقاط عن طريق الرميات الثلاثية ليتقدم الأهلي 90/89 قبل 15 ثانية على النهاية.

وسجل لاعبو بيترو دي لواندا نقطتين قاتلتين مع انطلاق صافرة النهاية وعاد الحكام لتقنية الفيديو للتأكد من لعب الكرة قبل انطلاق الصافرة قبل أن تُحتسب النقاط ويفوز الفريق الأنجولي.

ورفع بترو دي لواندا رصيده لـ10 نقاط بالعلامة الكاملة ليحسم صدارة المجموعة رسميا بالفوز في مبارياته الخمسة.

ويختتم الأهلي مبارياته مساء غدٍ السبت، بمواجهة فريق سلاك الغيني في ختام منافسات مجموعة النيل.

وضمن الأهلي وبترو تأهلهما عن هذه المجموعة التي يصعد منها 4 فرق للنهائيات التي تُقام نهاية الشهر الجاري في رواندة.