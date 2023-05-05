السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 4 طلاب جامعيين إثر تسرب غاز بمسكنهم فى المنيا

إصابة 4 طلاب
إصابة 4 طلاب

أصيب 4 طلاب جامعيين بالإغماء والهبوط والاختناق، نتيجة استنشاقهم غاز بوتاجاز تسرب داخل منزل بقرية دماريس التابعة للوحدة المحلية لقرية البرجاية في مركز المنيا، وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود إشارة من المستشفي الجامعي في مدينة المنيا، تتضمن وصول 4 طلاب جامعيين مصابين بالإغماء والاختناق والهبوط، وتم تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة لهم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الطلاب الـ4 هم: إسلام رمضان 21 عامًا، شريف ممدوح 21 عاما، يقيمان في محافظة سوهاج، مؤمن مختار 21 عاما، مقيم بمحافظة الإسكندرية، عبد الفتاح محمد 22 عامًا، مقيم في مركز بني مزار بالمنيا، وجميعهم طلاب جامعيين يقيمون في سكن إيجار بقرية دماريس.

أفادت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي، أن الطلاب الـ4 أصيبوا بالاختناق والإغماء والهبوط بسبب استنشاقهم غاز بوتاجاز تسرب داخل المسكن أثناء نومهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالتهم الصحية مستقرة.

المنيا إصابة 4 طلاب جامعيين بالأختناق تسرب غاز البوتاجاز بمسكنهم المستشفي الجامعي بالمنيا اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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