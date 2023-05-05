السبت 06 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن" ينظم قافلة طبية مجانية لأهالي محرم بك بالإسكندرية

جانب من القافله الطبيه
جانب من القافله الطبيه

نظمت أمانة الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، برئاسة النائب محمد جبريل، بالتنسيق مع أمانة قسم محرم بك، اليوم الجمعة، قافلة طبية مجانية شاملة لأهالي الدائرة الرابعة، بجمعية النهضة النوبية بدائرة محرم بك بإشراف نخبة متميزة من الأطباء المتخصصين.

جاء  ذلك بحضور النائب محمد جبريل و أمانة الصحة والسكان، برئاسة دكتور محمد جلال الغاوي، وتنظيم أمانة قسم محرم بك بقيادة الأستاذ هشام درويش امين الدائرة و هيئة مكتب النائب.

IMG-20230505-WA0002

وقال النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب إن القافلة ضمت عدداً من الأطباء المتميزين في عدد من التخصصات الطبية، وشهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين، وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن بقيادة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس الحزب ورئيس مجلس الشيوخ وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وزعيم الأغلبية والنائب رزق راغب ضيف الله امين المحافظه.

وأكد أن القافلة تأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن في المشاركة المجتمعية من خلال الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي ينظمها الحزب في جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.

أهالى الدائرة احتياجات المواطنين الاطباء المتخصصين الشئون البرلمانية الصحة والسكان النقل والمواصلات النائب محمد جبريل

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 6-5-2023

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 6-5-2023 بمحلات الصاغة المصرية

أبرز فعاليات الكنيسة الكاثوليكية بالتزامن مع فترة "الخماسين"

أسعار العملات الرقمية اليوم السبت

"أطباء السودان": مقتل 13 من الكوادر الطبية منذ بدء القتال بين الجيش والدعم السريع

إصابة 38 سودانيًا فى انقلاب أتوبيس ببنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استعادة سوريا.. عد تنازلى

د. هيثم الحاج علي يكتب: رؤية جديدة للثقافة المصرية

وائل لطفي

على أرضية الحوار

محمد عبدالناصر

الحوار الوطنى وفن استغلال الفرص

سارة شريف

لعبة الاستطلاعات

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «2-4»

حسين دعسة

حيدر حيدر.. الذي حمل وليمته إلى السماء

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»

قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على مدينة أريحا لليوم الرابع عشر