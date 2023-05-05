"مستقبل وطن" ينظم قافلة طبية مجانية لأهالي محرم بك بالإسكندرية

نظمت أمانة الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، برئاسة النائب محمد جبريل، بالتنسيق مع أمانة قسم محرم بك، اليوم الجمعة، قافلة طبية مجانية شاملة لأهالي الدائرة الرابعة، بجمعية النهضة النوبية بدائرة محرم بك بإشراف نخبة متميزة من الأطباء المتخصصين.

جاء ذلك بحضور النائب محمد جبريل و أمانة الصحة والسكان، برئاسة دكتور محمد جلال الغاوي، وتنظيم أمانة قسم محرم بك بقيادة الأستاذ هشام درويش امين الدائرة و هيئة مكتب النائب.

وقال النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب إن القافلة ضمت عدداً من الأطباء المتميزين في عدد من التخصصات الطبية، وشهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين، وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن بقيادة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس الحزب ورئيس مجلس الشيوخ وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وزعيم الأغلبية والنائب رزق راغب ضيف الله امين المحافظه.

وأكد أن القافلة تأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن في المشاركة المجتمعية من خلال الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي ينظمها الحزب في جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.