الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 18 محضرًا ومخالفة بمحطات الوقود ومحلات السلع الغذائية في القليوبية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، جهود الأجهزة التنفيذية فى تشديد الرقابة على الأسواق والمواقف ومحطات الوقود، لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار وكذلك متابعة محطات الوقود، خاصة بعد قرار المهندس وزير البترول والثروة المعدنية رقم 315 لسنة 2023  بزيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما تستمر أسعار البنزين ثابتة دون تغيير.

وفي هذا السياق، تم تشكيل لجان بالتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية  وقطاعات التموين والمواقف وإدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ قرار لجنة التسعير التلقائي وقد قامت اللجنة بالمرور بشكل مفاجئ على 11 محطة وقود بمدن بنها وطوخ وقها وتم تحرير 9 محاضر نتيجة عدم الإعلان عن الأسعار . 

كما تم المرور على مواقف السيارات بمدن طوخ وقها وبنها وتبين عدم وجود مخالفات، حيث تم تعليق البانرات بالمواقف وتبين الالتزام بالتعريفة الجديدة . 

وفي قطاع التموين، تم المرور على محلات السلع الغذائية والجزارة والبقالة بمدن بنها وطوخ وقها، حيث تم المرور على عدد ١١ محل وتم تحرير  عدد ٩ محاضر جنح للمحلات نتيجة عدم الإعلان عن الأسعار بمحلات جزارة وسلع غذائية وبقالة،

ومن جانبه شدد محافظ القليوبية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات الرقابية حفاظاً على حقوق المواطنين.
وأكد الهجان على دور هيئة الرقابة الإدارية بمنع الفساد و مكافحته بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين الهيئة و الأجهزة التنفيذية للمحافظة بعمل حملات تفتيشية لضبط الأسواق والمواقف، مضيفا أن على المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفة فورا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها وتحويل مسئوليها للنيابة العامة، وذلك عبر الخط الساخن 114 أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01119992624. 

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