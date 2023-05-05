محافظ القليوبية يتابع التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، فى اليوم الثانى على التوالى جولة على مواقف سيارات الأجرة بمدن المحافظة، حيث تفقد مواقف بنها العمومي وكفر شكر وطوخ وغرب وشرق شبرا الخيمة للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار.

وحرص المحافظ على لقاء عدد من الركاب، واستفسر منهم على مدى التزام السائقين بتحصيل التعريفة المقررة، ووضع ملصقات توضح خط السير لكل سيارة، وقيمة التعريفة على الزجاج الأمامي للسيارات، وتعليق لافتات بتعريفة جميع خطوط السير الداخلية والخارجية على بوابات دخول وخروج الموقف.

كما استمع المحافظ إلى مطالب السائقين، موجها مدير إدارة المواقف بسرعة حلها، وطالبهم بالالتزام بالتعريفة التي أعلنت عنها المحافظة موجها المسئولين بالمواقف، والمرور، ورؤساء الوحدات المحلية، بالتواجد على مدار الساعة بالمواقف ومحطات الوقود، وتكثيف الحملات المرورية على الطرق، والشوارع، والميادين الرئيسية لمتابعة انتظام الخدمة ومنع كافة أوجه استغلال المواطنين وعدم الالتزام بالتعريفة القانونية المعتمدة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع توقف أو تأثر الخدمة بأي طارئ.

وناشد محافظ القليوبية المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة ركوب المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية ، وذلك على مدار 24 ساعة وهي "3212461" ورقم الواتس آب 01119992624 والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء 16528 وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق "إيجابي" الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.

جاءت الجولة بحضور الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر واللواء أحمد أنور، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومصطفى حسانين، نائب رئيس مدينة بنها، وخليل عبد العظيم، نائب رئيس مدينة طوخ، ومحمد عبد الحليم، مدير مشروع المواقف.