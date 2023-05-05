السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"عيد العمال بين التاريخ والتشريع" في حلقة بحثية لقصور الثقافة بالمنوفية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بعيد العمال، عقدت حلقة بحثية بعنوان "عيد العمال بين التاريخ والتشريع"، بجمعية تنمية المجتمع بطوخ دلكة بالمنوفية.

أدار الحلقة إبراهيم معوض عضو نادي أدب شبين، وشارك بها محمد الفرارجي -معلم تاريخ- متحدثا عن تاريخ العمال منذ مصر القديمة إلى فترة محمد علي، موضحا أسبقية النظام الإداري في مصر وكيف كان العمل مقدسا في المجتمع المصري القديم وعن طبقة العمال وبعض النماذج التي كانت تكرم قديما نظير إتقان عملها، وماكانت تقوم به الدولة تجاههم وغيرها من ملامح النظام الإداري في مصر الفرعونية وصولا لعصر محمد علي والنهضة التي أحدثها وبناء الكثير من المصانع التي انعكست بدورها على طبقة العمال وعلى أوضاعهم الاجتماعية.

وتحدث هيثم الشرابي -عضو نادي أدب شبين- عن العمال في مصر بعد ثورة يوليو وما أحدثته الثورة من تغيير كبير في المجتمع المصري والحياة العملية وكيف تغيرت كثيرا من أوضاع العمال الاجتماعية، كما تحدث عن قانون ٤٧ ومشاكله وقانون الخدمة المدنية بما قدمه من حلول وتعديلات بخصوص التعيين المركزي عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبعض مشاكل الصناديق الخاصة والتعديلات الجديدة في قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

أما الباحث أحمد السيد أبو السعود -ماجستير القانون الإداري وباحث بمجلس الدولة- فقدم في حديثه مدخلا في علم القانون والتعريف ببعض الهيئات القضائية في مصر، وكذا ضمانات وحقوق الموظف العام في حالة تعرضه للجزاء التأديبي.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم ١٥ من العاملين بالقطاع الحكومي بالقرية كموظفين مثاليين، من قبل جمعية تنمية المجتمع المحلي بطوخ دلكة.

نظم الفعاليات الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع فرع ثقافة المنوفية برئاسة أحمد فوزي، "بيت ثقافة ميت أبو الكوم"، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ضمن برنامج حافل لقصور الثقافة بالمحافظات احتفالا بالعمال ودورهم في التنمية يقام على مدار شهر مايو الحالي.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة عيد العمال يد العمال بين التاريخ والتشريع عضو نادي أدب شبين

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