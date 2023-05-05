نشرة الحوادث| القبض على قاتل طفل بالدقهلية.. وضبط تاجر عملة يعمل بأسلوب الـ"أون لاين"

شهدت الساعات الماضية العديد من الوقائع المهمة التي حققت فيها المحاكم والنيابة العامة والأجهزة الأمنية المختصة، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال "نشرة الحوادث".

القبض على المتهم بإنهاء حياة طفل لسرقة توكتوك في الدقهلية

ضبط المتهمين بسرقة فيلا بالتجمع الخامس بعد هروبهم وإعادة المسروقات

إصابة ربة منزل إثر سقوطها من علو فى العجوزة

ضبط تاجر عملة «أونلاين» فى حى عابدين بالقاهرة

ضبط لصوص أبواب المقابر في قرية عامر بالسويس

مصرع مواطن وإصابة آخر بطلق نارى خلال مشاجرة بجرجا جنوب سوهاج