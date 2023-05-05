ضبط المتهمين بسرقة فيلا بالتجمع الخامس بعد هروبهم وإعادة المسروقات

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالقاء القبض علي مرتكبي واقعة سرقة إحدى الفيلات بالقاهرة، ونجحت في إعادة المسروقات.

وكان ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص مقيم دائرة القسم، يفيد باكتشافه كسر باب الفيلا محل سكنه وسرقه بعض المشغولات الذهبية والمتعلقات الشخصية، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، وبالتعامل الفني أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسماعيلية، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.

باتخاذ الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب، بالاشتراك مع شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة الإسماعيلية، أمكن ضبطهما، وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقة لذات العيار.