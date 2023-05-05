مصرع مواطن وإصابة آخر بطلق نارى خلال مشاجرة بجرجا جنوب سوهاج

لقي مواطن مصرعه وأصيب آخر برش خرطوش في مشاجرة بناحية قرية المجابرة دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تم نقل الجثة للمشرحة والمصاب للمستشفى، وتم ضبط الطرف المتعدى، وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة.

البداية بتلقى اللواء مساعد الوزير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة ومتوفى ومصاب بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بوجود مشاجرة ومتوفي ومصاب بناحية المجابرة دائرة مركز جرجا حيث تبين أنها بين " طرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.