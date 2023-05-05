إصابة ربة منزل إثر سقوطها من علو في العجوزة

باشرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق في سقوط ربة منزل من شرفة منزلها في العجوزة

وكشفت التحقيقات، أن السيدة سقطت من علو، مما أسفر عن إصابتها بكسور متفرقة بجسدها، وارتجاج.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة من غرفة النجده بإصابة ربة منزل بكسور وارتجاج أثر سقوطها من علو، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود السيدة بها كسور متفرقة

وبعمل التحريات تبين أن السيدة سقطت من علو، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات