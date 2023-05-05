القبض على المتهم بإنهاء حياة طفل لسرقة توكتوك في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من كشف غموض مقتل الطفل "إبراهيم السيد يونس فرج" 11 عامًا، مقيم قرية ديمشيلت مركز دكرنس، وذلك بعد اختفاءه لمدة 5 أيام والعثور على جثمانه ملقى بمجري مائي بإحدى القرى.

وتعود أحداث الواقعة لتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة دكرنس، بتلقي بلاغ بإختفاء الطفل ابراهيم السيد يونس فرج، 11 عاما، مقيم قرية ديمشلت مركز دكرنس، وذلك أثناء قيادته للمركبة الخاصة بوالده "توكتوك" للعمل عليه واختفاءه.

وشكلت مديرية أمن الدقهلية، فريق من البحث الجنائي بالتعاون مع ضباط مباحث مركز شرطة دكرنس، للبحث عن الطفل، حيث عثر علي المركبه التوكتوك، بجوار محطه قطار دكرنس ولم يتم العثور على الطفل المختفي، وعثر أهالي قرية كرم التابعه لمركز دكرنس، علي جثمان الطفل بالأمس ملقي في مجري مائي داخل القرية، وبالتواصل مع الجهات الأمنية تم نقل الجثمان للمستشفى الدولي بالمنصورة، والتعرف عليه وتبين أنه للطفل إبراهيم السيد يونس، المبلغ باختفاءه منذ أيام.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من الوصول للجاني وتتبعه، وذلك بعد تكثيف الجهود، حيث تبين أن المتهم "محمد . ا" وشهرته "أبونعمه" عاطل، قام باستدراج الطفل وحاول سرقة التوكتوك، وقام بطعن الطفل بسلاح أبيض، طعنة نافذة خلف الأذن اليمنى أدت للوفاة.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب ماذكر، وأنه ترك التوكتوك بجوار محطة قطار دكرنس، لعدم تمكنه من تحريكه بسبب تلف الكاوتش.