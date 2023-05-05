الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتين أوكرانيتين فى خيرسون

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عن إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" في سماء خيرسون.

وأضافت الدفاع الروسية فى البيان اليومي حول تطورات العملية العسكرية الروسية، أن قواتها قضت على نحو 630 جنديًا أوكرانيًا على محاور القتال الأساسية خلال اليوم الماضي.

وأشارت السلطات الروسية إلى أن قواتها دمرت جسرًا بالقرب من منطقة تشاسوف يار، حاولت القوات الأوكرانية نقل احتياطيات عسكرية عبره إلى جبهة أرتيوموفسك.

قصف مصفاة نفط روسية قرب الحدود الأوكرانية بطائرة مسيّرة

وفى وقت سابق، اندلع حريق في مصفاة نفط في جنوب غرب روسيا قرب الحدود الأوكرانية، استهدفتها طائرة بلا طيار، الخميس، على ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن أجهزة الإغاثة المحلية.

وأفيد قبل الظهر عن الحريق الذي انتشر على مساحة 60 مترًا مربعًا في مصفاة النفط في إلسكي في منطقة كراسنودار، وتمت السيطرة عليه في الساعة السادسة "ت غ" "قبل وصول فرق الإطفاء"، حسبما أفاد الفرع المحلي لوزارة الأوضاع الطارئة الروسية لوكالة «إنترفاكس».

ذكر المكتب أنه "تم إجلاء موظفي المصفاة بسرعة ولم تسجّل أي إصابات".

وأوردت وكالة «تاس» الرسمية، نقلًا عن مصدر في أجهزة الإغاثة، أنّ الحريق نجم عن هجوم جديد بطائرة مسيّرة.

من جهتها، ذكرت وكالة «ريا نوفوستي»، حسب مصدر آخر في أجهزة الإغاثة، أنّ الحريق نجم عن اشتعال منتجات نفطية غداة تسربها إثر هجوم بطائرة مسيّرة.

ولم ترد أي معلومات رسمية حول مصدر الحريق في الوقت الحاضر.

واستُهدفت مصفاة إلسكي، الخميس، بواسطة طائرة مسيّرة مجهولة، وفق السلطات المحلية، ما تسبّب بانفجار وحريق أخمده العاملون في المصفاة على الفور.