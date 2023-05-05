الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس مسجل لحيازته هيروين بقصد الاتجار في الرمل بالإسكندرية

هيروين
هيروين

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس مسجل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمزاولة نشاطه الإجرامي والاتجار بالمواد المخدرة وحيازته كمية من الهيروين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات لفحصها.

تلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير مرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجله، مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل ثان، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة ثان الرمل شرق الإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وإستهدافه والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الرمل ثان، وبتفتيشه عثر وبحوزته علي كمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

4 أيام على ذمة التحقيقات الاتجار في المواد المخدرة إسكندرية التحفظ على المضبوطات المخدرات والأسلحة حبس مسجل سرعة طلب تحريات المباحث

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